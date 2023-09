Calendario atletica oggi, Diamond League Xiamen 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 2 settembre va in scena la penultima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera. Dopo continui rinvii, finalmente la kermesse sbarca in Cina: appuntamento a Xiamen per un evento che si preannuncia particolarmente appassionante e avvincente, a una settimana dalla conclusione dei Mondiali di Budapest. Il circuito è ormai alle battute conclusiva, dopo l’uscita odierna è previsto il Meeting di Bruxelles a precedere le Finali di Eugene.

Ben sei italiani saranno della partita. Marcell Jacobs guida la truppa dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali. Il Campione Olimpico dei 100 metri è atteso dal confronto con quattro statunitensi (tra cui il grande rivale Fred Kerley) e quattro giamaicani. Da non perdere Andy Diaz, che non ha potuto prendere parte alla rassegna iridata (potrà gareggiare per l’Italia soltanto dalle Olimpiadi di Parigi 2024) e che vorrà regalare grande spettacolo nel salto triplo.

Ayomide Folorunso si rituffa in pista dopo il sesto posto sui 400 ostacoli ai Mondiali, dove ha anche siglato il nuovo record italiano. Daisy Osakue scenderà in pedana per dire la sua nel lancio del disco dopo aver agguantato l’atto conclusivo nella rassegna iridata. Simone Barontini si cimenterà sugli 800 metri dopo aver sfiorato la finale a Budapest, mentre Gaia Sabbatini sarà impegnata sui 1500 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League di atletica leggera a Xiamen. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 13.00; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play dalle ore 13.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport dalle ore 12.09. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI

Sabato 2 settembre

12.09 Salto in lungo femminile

12.10 Salto in alto femminile

13.04 400 metri femminile

13.16 3000 metri femminile

13.26 Lancio del disco femminile

13.35 100 metri maschile

13.44 Salto triplo maschile

13.44 800 metri maschile

13.57 400 metri femminile

14.07 3000 siepi maschile

14.27 400 ostacoli femminile

14.37 1500 metri femminile

14.53 110 ostacoli

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 12.09.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE OGGI

13.26 Lancio del disco femminile: Daisy Osakue

13.35 100 metri maschile: Marcell Jacobs

13.44 Salto triplo maschile: Andy Diaz

13.44 800 metri maschile: Simone Barontini

14.27 400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso

14.37 1500 metri femminile: Gaia Sabbatini

Foto: Colombo/FIDAL