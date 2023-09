Calcio, Serie A: il Monza di Palladino blocca la Lazio di Sarri sull’1-1

Anche oggi, sabato 23 settembre, è andato in scena il 5° turno della Serie A. E, tra le diverse partite, a partire dalle ore 20.45 è andata in scena Lazio-Monza. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno affrontato l’undici di Raffaele Palladino e il match si è concluso con il risultato di 1-1. Al rigore di Immobile ha risposto Gagliardini ed entrambi i gol sono arrivati nel corso del primo tempo. Ma ecco di seguito il racconto della partita.

CALCIO, SERIE A: IL RACCONTO DI LAZIO-MONZA

IL PRIMO TEMPO

A partire bene è la Lazio e arriva un rigore all’11esimo: Ciurria atterra in area Zaccagni e l’arbitro non ha dubbi. Dal dischetto si presenta Ciro Immobile che non sbaglia: è 1-0. A questo punto del match dunque, il Monza, prova ad aumentare il proprio ritmo e la propria intensità, sino al 36esimo quando arriva il pareggio. Ciurria crossa rasoterra e il pallone arriva Gagliardini che non sbaglia da pochissimi metri: 1-1. Al 47esimo grande occasione per Mota che non riesce però a inquadrare la porta.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa parte forte nuovamente la Lazio che, al 57esimo, colpisce il palo con Immobile e Di Gregorio praticamente battuto. Il ritmo della partita non decolla sino al 71esimo quando arriva una grossa occasione per il Monza: Colpani calcia e impensierisce non poco Provedel. Sino alla fine del match però, le due compagini non riescono a pungere in maniera letale l’avversario e l’incontro termina 1-1.

Foto: LaPresse