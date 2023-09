Calcio, Serie A 2023-2024: il Napoli cala il poker a Lecce, partenopei al momento terzi

Si è appena concluso il primo dei dieci capitoli della settima giornata della Serie A 2023-2024. Il Napoli di Rudi Garcia, di scena a Lecce a partire dalle 15.00, si è imposta sui padroni di casa per 4-0, ottenendo così il secondo successo consecutivo in campionato dopo il 4-1 rifilato all’Udinese. I partenopei salgono così provvisoriamente al terzo posto in classifica a quota 13 punti, scavalcando Atalanta e Juventus, mentre i salentini rimangono ancorati a 11 lunghezze.

Nel primo tempo la squadra di Rudi Garcia approccia il match come aveva chiuso la sfida precedente con l’Udinese. La manovra di gioco del Napoli appare fluida sin dalle prime battute dell’incontro, come si evince dall’occasione capitata sui piedi di Lindstrøm, il quale al 12′ sfiora il primo gol con una conclusione steccata da ottima posizione. Quattro minuti più tardi, il Napoli riesce a trovare il modo di sbloccare la partita: punizione battuta da Zielinski, il più lesto di tutti è Ostigard, il quale marca il primo centro in stagione con un colpo di testa vincente. La reazione della squadra di D’Aversa non si fa attendere, e al 32′ Pongracic va vicinissimo al pareggio con un destro dalla corta distanza che sorvola la traversa. Napoli che chiude in attacco la prima frazione di gioco, sfiorando il doppio vantaggio con Simeone al 40′.

Nella ripresa, il Napoli riparte come aveva iniziato i primi 45′ di gioco e, passati solamente sei minuti, trova il raddoppio con Victor Osimhen il quale, entrato all’intervallo al posto di Simeone, sfrutta l’ottimo cross di Kvaratskhelia per andare a segno di testa, trovando così il quinto sigillo del suo campionato. Come nel primo tempo, i giallorossi reagiscono al gol subito e, cinque minuti più tardi, trovano la via della rete con Strefezza, il quale sfrutta un errore in presa di Meret, ma l’arbitro Pairetto annulla il gol per un controllo con il braccio precedente di Krstovic. Il Napoli, in pieno controllo del match, decide di abbassare i ritmi della partita per risparmiare energie preziose in vista dell’impegno delicatissimo in Champions League con il Real Madrid, trovando comunque il modo di siglare il 3-0 con Gaetano con una potente conclusione dalla distanza all’88’, poi anche il 4-0 grazie al rigore trasformato da Politano al 94′.

Foto: Lapresse