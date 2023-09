Calcio in tv oggi (venerdì 1° settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Oggi venerdì 1 settembre ci attende una giornata ricca di calcio: tante le sfide e gli eventi che andranno in scena durante il corso delle 24 ore. L’appuntamento più atteso è sicuramente il big match di Serie A tra Roma e Milan, incontro che potrà vedere per la prima volta Romelu Lukaku indossare la maglia giallorossa. La terza giornata del nostro massimo campionato inizierà alle 18.30 con Sassuolo–Verona.

Spazio anche alla Serie C che fa il suo esordio in questa stagione: si parte alle 19.45 con Catania-Crotone. Si gioca anche all’estero, con i weekend di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 che inizieranno nella serata odierna. All’ora di pranzo, invece, dovremo uscire dal terreno di gioco per i sorteggi dei gironi di Europa League e Conference League.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI

00.00 Fortaleza-America (Copa Sudamericana) – Diretta streaming su MolaTv

00.00 San Paolo-LDU Quito (Copa Sudamericana) – Diretta streaming su MolaTv

02.30 Olimpia-Fluminense (Copa Libertadores) – Diretta streaming su MolaTv

13.00 Sorteggio gironi Europa League – Diretta tv su Sky Sport 24, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

14.30 Sorteggio gironi Conference League – Diretta tv su Sky Sport 24, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

16.30 Sampdoria-Atalanta (Campionato Primavera 1) – Diretta tv su Solocalcio

18.30 Sassuolo-Verona (Serie A) – Diretta streaming su Dazn

19.30 Cadice-Villarreal (Liga) – Diretta streaming su Dazn

19.45 Catania-Crotone (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.00 Al Ittihad-Al Hilal (Saudi Pro League) – Diretta tv su La7D

20.30 Borussia D.-Heidenheim (Bundesliga) – Diretta tv sul canale 257 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Roma-Milan (Serie A) – Diretta streaming su Dazn

20.45 Lucchese-Perugia (Serie C) – Diretta tv sul canale 251 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Carrarese-Fermana (Serie C) – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Gubbio-Pineto (Serie C) – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Pontedera-Sestri Levante (Serie C) – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Rimini-Arezzo (Serie C) – Diretta tv sul canale 255 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Giugliano-Sorrento (Serie C) – Diretta tv sul canale 256 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

21.00 Luton-West Ham (Premier League) – Diretta tv su Sky Sport Action, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

21.00 Nantes-Marsiglia (Ligue 1) – Diretta tv sul canale 258 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

22.00 Almeria-Celta (Liga) – Diretta streaming su Dazn

Foto: Lapresse