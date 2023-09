Atletica, Diamond League Xiamen 2023: programma, orari, tv, streaming

Appuntamento in Cina e per la precisione a Xiamen sabato 2 settembre per il terzultimo appuntamento stagionale della Diamond League 2023 di atletica leggera. Il futuristico Egret Stadium ospiterà tante stelle globali della disciplina reduci dal Mondiale di Budapest, con un totale di sei atleti italiani iscritti all’imminente meeting asiatico.

Test post-iridato molto interessante sui 100 metri per il Campione Olimpico Marcell Jacobs, che troverà i primi due frazionisti della staffetta americana oro mondiale in Ungheria (Christian Coleman e Fred Kerley) con l’obiettivo di ritoccare il suo personale stagionale di 10″05 e tornare sotto il muro dei 10 secondi. Italia rappresentata anche dalla finalista mondiale dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso e dalla primatista nazionale del disco Daisy Osakue, oltre a Gaia Sabbatini nei 1500, Simone Barontini sugli 800 e Andy Diaz nel salto triplo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prossima tappa di Diamond League in Cina. L’evento verrà trasmesso giovedì in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale del meeting con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE XIAMEN 2023

Sabato 2 settembre

12.09 Salto in lungo (femminile)

12.20 Salto in alto (femminile)

13.04 400 metri (maschile)

13.16 3000 metri (femminile)

13.26 Lancio del disco (femminile)

13.35 100 metri (maschile)

13.44 Salto triplo (maschile)

13.44 800 metri (maschile)

13.57 400 metri (femminile)

14.07 3000 siepi (maschile)

14.27 400 ostacoli (femminile)

14.37 1500 metri (femminile)

14.53 110 ostacoli

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE XIAMEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, gratis e in chiaro: Sky Sport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis: Sky Go e Now TV, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL