Calcio in tv oggi (lunedÃ¬ 18 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

In attesa dell’inizio della prima giornata di Champions League, il calcio italiano e internazionale non si ferma neanche questo lunedì: molti i match in programma per quanto riguarda Serie A, Serie B, Serie C e i maggiori campionati internazionali che si disputeranno nella giornata di oggi.

Si chiuderà nella serata odierna la quarta giornata della Serie A 2023-2024: alle 18.30 il Torino di Ivan Juric sarà ospite della Salernitana per una sfida tutta “granata”, mentre alle 20.45 il Bologna di Thiago Motta sarà di scena sul campo del sorprendente Verona. Per quanto riguarda la Serie B, occhio alla Sampdoria, che cercherà punti preziosissimi per la classifica contro il Cittadella.

Anche all’estero ci sarà azione: infatti, si chiuderanno i quinti turni della Premier League e de La Liga. In Inghilterra, il Nottingham Forest cerca la seconda vittoria consecutiva contro il Burnley, mentre in Spagna il Girona, avversaria del Granada, vuole mantenere una clamorosa posizione in zona Champions League. Il programma giornaliero termina con tre match valevoli per il girone C della Serie C 2023-2024.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI (18 SETTEMBRE 2023)

Lunedì 18 settembre

18.30 Salernitana-Torino (Serie A) – Diretta streaming su DAZN

20.30 Sampdoria-Cittadella (Serie B) – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

20.45 Nottingham Forest-Burnley (Premier League) – Diretta tv su Sky Sport Arena, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Monterosi Tuscia-Latina (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Audace Cerignola-Brindisi (Serie C) – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport 254, Diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv

20.45 Giugliano-Juve Stabia (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.45 Hellas Verona-Bologna (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

21.00 Granada-Girona (La Liga) – Diretta streaming su DAZN

Foto: Lapresse