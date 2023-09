Calcio in tv oggi (giovedÃ¬ 21 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Un giovedì ricco di calcio in questo 21 settembre 2023, primo giorno di autunno. Ormai il calcio internazionale sta innestando le marce alte, soprattutto grazie alle coppe europee.

Prima giornata di Europa League quest’oggi, con Roma e Atalanta che scenderanno in campo. La squadra di José Mourinho è attesa da una trasferta insidiosa in casa dello Sheriff Tiraspol, con calcio d’inizio alle 18.45. In serata toccherà all’Atalanta, che ospiterà i polacchi del Rakov. Momento anche di Conference League, la Fiorentina sarà impegnata nel pomeriggio contro il Genk.

Giornata ricca anche per la serie C italiana: dieci le partite che verranno disputate nella giornata odierna, tutte valide per il girone C.

CALCIO IN TV OGGI 21 SETTEMBRE

18.30 Benevento-Taranto – Serie C – diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Brindisi-Monterosi – Serie C – diretta su Sky Sport 257, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Latina-Casertana – Serie C – diretta su Sky Sport 259, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Messina-Turris – Serie C – diretta su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Sorrento-Avellino – Serie C – diretta su Sky Sport 258, streaming su NOW e SkyGo

18.45 LASK Linz-Liverpool -Europa League – diretta su Sky Sport 254, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

18.45 Saint-Gilloise-Tolosa – Europa League – diretta su DAZN

18.45 Panathinaikos-Villarreal – Europa League – diretta su DAZN

18.45 Rennes-Maccabi Haifa – Europa League – diretta su DAZN

18.45 Servette-Slavia Praga – Europa League – diretta su DAZN

18.45 Sheriff Tiraspol-Roma – Europa League – diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGO, DAZN

18.45 Bayer Leverkusen-Hacken – Europa League – diretta su DAZN

18.45 Qarabag-Molde – Europa League – diretta su DAZN

18.45 Zrinjski-AZ Alkmaar – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Legia Varsavia-Aston Villa – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Ferencvaros-Cukaricki – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 Genk-Fiorentina – Conference League – diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

18.45 Eintracht Francoforte-Aberdeen – Conference League – nessuna diretta tv

18.45 HJK-PAOK S

20.45 Picerno-Giugliano – Serie C – diretta su Sky Sport 259, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Crotone-Cerignola – Serie C – diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Foggia-Francavilla – Serie C – diretta su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Juve Stabia-Potenza – Serie C – diretta su Sky Sport 257, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Monopoli-Catania – Serie C – diretta su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Olympiacos-Friburgo – Europa League – diretta su DAZN

21.00 West Ham-TSC – Europa League – diretta su Sky Sport 254, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

21.00 Ajax-Marsiglia – Europa League – diretta su DAZN

21.00 Brighton-AEK Atene – Europa League – diretta su Sky Sport Arena, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

21.00 Rangers Glasgow-Betis Siviglia – Europa League – diretta su DAZN

21.00 Sparta Praga-Aris Salonicco – Europa League – diretta su DAZN

21.00 Atalanta-Rakow – Europa League – diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Tv8, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

21.00 Sturm Graz-Sporting Lisbona – Europa League – diretta su DAZN

21.00 Slovan-Klaksvik – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Maccabi Tel Aviv-Breioablik – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Zorya Luhansk-Gent – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Dinamo Zagabria-Astana – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Viktoria Plzen-Ballkani – Conference League – nessuna diretta tv

21.00 Club Brugge-Besiktas – Conference League – diretta su DAZN

21.00 Lugano-Bodo/Glimt – Conference League – nessuna diretta tv

Foto: LaPresse