Calcio femminile, il nuovo corso dell’Italia inizia con tanti dubbi: Soncin una scommessa, girone di Nations League proibitivo

Venerdì 22 settembre a San Gallo (Svizzera) inizierà l’avventura sulla panchina della Nazionale italiana di calcio femminile di Andrea Soncin. Dopo il fallimentare risultato ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda, con l’eliminazione al primo turno e l’uscita di scena della CT Milena Bertolini non senza polemiche, si darà il via a una nuova avventura e sarà decisamente in salita.

Le azzurre, infatti, affronteranno la Svizzera nel primo match del girone D della nuova Nations League. Una competizione che metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi e la partecipazione agli Europei 2025 sempre in territorio elvetico.

Una competizione suddivisa in tre leghe in base alla posizione del ranking UEFA, con il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, per le nazionali femminili. L’Italia fa parte della Lega A con Inghilterra, Germania, Francia, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, Belgio, Austria, Islanda, Svizzera, Galles, Portogallo e Scozia.

Gruppo A1: Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Scozia

Gruppo A2: Francia, Norvegia, Austria, Portogallo

Gruppo A3: Germania, Danimarca, Islanda, Galles

Gruppo A4: Svezia, Spagna, Italia, Svizzera

Le quattro vincitrici dei gironi della lega principale, la cui fase sarà dal 21 settembre al 5 dicembre, si qualificano al prossimo step a eliminazione diretta. Le due finaliste della Final Four approdano al torneo olimpico di calcio femminile 2024, insieme alla Francia, Paese ospitante. Se la selezione transalpina dovesse essere tra le finaliste, la squadra terza classificata occuperebbe il posto rimanente per i Giochi Olimpici. Inoltre, se una Federazione che non è stata confermata dalla FIFA come idonea a partecipare al torneo a Cinque Cerchi si qualificasse, la successiva squadra meglio piazzata che non si è qualificata prende il suo posto.

Le nostre portacolori sono state piuttosto sfortunate, visto che sono capitate nello stesso raggruppamento della Spagna (neo Campione del Mondo), della Svezia (n.1 del ranking) e appunto della Svizzera. Difficilissimo sarà quindi qualificarsi per i Giochi e complicato anche avere l’accesso diretto alla fase finale degli Europei. L’Italia, infatti, dovrà essere ai primi due posti del proprio girone.

Il percorso alternativo sarà dettato due turni di spareggio con partite in casa e in trasferta. Al primo turno, le terze e le quarte classificate della Lega A incontreranno le vincitrici e le tre migliori seconde classificate della Lega C. Le otto vincitrici accedono al secondo turno. Le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde della Lega B saranno sorteggiate in sei sfide contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le sei vincitrici accedono al secondo turno. Al secondo turno, le squadre verranno sorteggiate per formare sette incontri. Le sette vincitrici accederanno alla fase finale. Da tenere in debito conto che se la Svizzera non dovesse ottenere la qualificazione per via diretta, sarebbe comunque qualificata in qualità di Paese ospitante.

Noto tutto questo, Soncin e il suo staff dovranno fare un lavoro straordinario e le perplessità non mancano perché, visto il ritardo nella scelta del tecnico, i tempi sono decisamente ristretti. Nelle sue convocazioni, il neo CT ha chiamato alcune giocatrici che anche a sorpresa non avevano fatto parte della spedizione mondiale: Roberta Aprile, Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Sara Gama, Alice Tortelli, Aurora Galli, Agnese Bonfantini e Martina Piemonte. Presenti anche Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo, che avevano svolto la preparazione in Nuova Zelanda insieme al resto della squadra.

CONVOCATE DELL’ITALIA

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Milan), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Roma).

Una squadra che deve ritrovarsi dopo il tonfo mondiale, ricreando quel clima che aveva permesso alle ragazze di superarsi nei Mondiali 2019 in Francia. L’esordio in Svizzera non sarà dei più semplici, ma le azzurre saranno chiamate a rispondere presente. Di seguito il calendario delle partite della Nazionale in Nations League:

CALENDARIO PARTITE ITALIA NATIONS LEAGUE 2023

22 settembre Svizzera-Italia

26 settembre Italia-Svezia

26 ottobre Italia-Spagna

31 ottobre Svezia-Italia

1° dicembre Spagna-Italia

5 dicembre Italia-Svizzera

Foto: LaPresse