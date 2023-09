Calcio femminile, Andrea Soncin: “Abbiamo giocato alla pari con la n.1 del ranking mondiale, sono orgoglioso”

Non è bastata una buona prestazione all’Italia per evitare la sconfitta contro la Svezia sul campo di Castel di Sangro in occasione della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2023-2024 di calcio femminile, valevole anche come evento continentale di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Laura Giuliani e compagne si sono arrese per 0-1 alla temibile formazione scandinava, creando diverse palle gol ma non riuscendo a concretizzarle anche per un pizzico di sfortuna (come sul palo di Di Guglielmo).

“Sono estremamente contento e orgoglioso di quello che ho visto oggi in campo, quasi più di venerdì in Svizzera. Le ragazze hanno giocato alla pari se non meglio della prima squadra nel ranking mondiale. Abbiamo fatto 10 conclusioni verso la porta, siamo stati a lungo nella loro metà campo rischiando poco o niente“, le prime parole a caldo del nuovo CT azzurro.

“Penso ci sia da fare un grande applauso alle ragazze e questa è la dimostrazione, per loro e per chi è scettico, che questo gruppo può fare tanto. Il coraggio c’è stato ed è la base per iniziare una scalata. Abbiamo cominciato un nuovo percorso in maniera estremamente positiva“, prosegue Andrea Soncin analizzando le prestazioni dell’Italia in questo doppio impegno di Nations League.

“Voglio rimarcare l’atteggiamento che ha avuto tutto il gruppo. L’esempio lampante è Sara Gama che deve entrare al 90° minuto per una situazione di emergenza e si fa trovare pronta. Questi sono gli esempi positivi per le ragazze più giovani che possono crescere e arrivare molto in alto“, conclude il tecnico lombardo ai microfoni della Rai nel post-partita.

Foto: Lapresse