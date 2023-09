Calcio, Europa League: una zampata di Lukaku regala il +3 alla Roma contro lo Sheriff

La UEFA Europa League nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, è ufficialmente tornata in azione con il primo turno della fase a gironi. Dopo il lungo percorso preliminare estivo, abbiamo assistito alle prime gare di un lungo percorso che terminerà solamente con la Finale all’interno della Dublin Arena, in Repubblica d’Irlanda. E, una delle squadre che spera di ripetersi e arrivare sino in fondo è la Roma di José Mourinho.

I giallorossi da pochissimi istanti hanno terminato il match di esordio contro lo Sheriff, valido per la prima giornata del Gruppo G. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-2: prima la rete fortunosa di Paredes, poi il pareggio di Tovar e, infine, il tiro decisivo di Lukaku. Ma ecco di seguito il racconto della sfida.

CALCIO, EUROPA LEAGUE: IL RACCONTO DI SHERIFF-ROMA

IL PRIMO TEMPO

Al 19esimo si vede la Roma in avanti con una serie di scambi tra El Shaarawy, Lukaku e Karsrdorp: triangolo che però non si chiude e i giallorossi non sfruttano l’occasione. Clamorosa prima vera opportunità per lo Sheriff al 35esimo: Talal serve in mezzo il pallone, Mbekeli si lascia ingolosire, anticipa il difensore della Roma e colpisce il palo.

Sul capovolgimento di fronte, con un diagonale, segna quasi El Shaarawy. Minuto 39′: tiro al volo di Zalewski che finisce però altissimo. La Roma trova il vantaggio al 49′ del primo tempo: bordata di Paredes su punizione, deviazione decisiva di Talal prima e Kiki dopo, e pallone che si insacca alle spalle del portiere dello Sheriff. Rete comunque assegnata al giocatore argentino e giallorossi in avanti: 0-1.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa parte forte lo Sheriff e Mbekeli con una conclusione potente sfiora la traversa. Di nuovo Mbekeli al 54esimo prova una conclusione velleitaria però. Lo Sheriff pareggia al 57esimo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone non viene spazzato dalla difesa giallorossa e Tovar è il più bravo e veloce a impallinare Svilar.

La Roma prova subito a reagire: imbucata di Paredes dopo una sponda di Lukaku, El Shaarawy prova la torsione ma la sfera termina fuori. Il secondo gol della Roma arriva al 63esimo ed è una perla: triangolo Dybala, Cristante, Lukaku con il belga che, su imbucata di tacco da parte di Cristante, semina il panico in area, difende la sfera e dopo una serpentina efficace sigla l’1-2. Grande occasione, da vero bomber, per Belotti all’86esimo che, in diagonale, per poco non trafigge per la terza volta Koval.

Foto: LaPresse