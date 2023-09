Calcio a 5, i convocati dell’Italia per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali 2024

Obiettivo Uzbekistan 2024. La Nazionale italiana di calcio a 5 si appresta a vivere un doppio impegno cruciale in ottica qualificazione per i prossimi Campionati Mondiali, dopo aver saltato l’ultima rassegna iridata andata in scena nel 2021 in Lituania. Gli Azzurri, dopo aver vinto il Main Round, sono pronti ad affrontare la fase Elite che mette in palio 7 pass per le squadre europee.

L’Italia fa parte del gruppo B insieme a Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca. Le prime classificate di ogni girone si qualificheranno direttamente per il Mondiale, mentre le quattro migliori seconde dei cinque raggruppamenti parteciperanno al playoff di aprile (con le vincenti dei due scontri diretti che si aggiudicheranno il ticket per l’Uzbekistan).

La selezione tricolore comincerà il suo cammino nella fase Elite venerdì 15 settembre (ore 20) al PalaSele di Eboli contro la Slovenia, per poi giocare in trasferta con la Spagna mercoledì 20 (ore 21) al Palacio Multiusos di Guadalajara. Il CT Massimiliano Bellarte ha diramato quest’oggi le convocazioni, chiamando in tutto 18 giocatori. Di seguito la lista completa:

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Gianluca Parisi (Sandro Abate).

Giocatori di movimento: Gennaro Galletto (Napoli Futsal), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Enrico Donin (Saviatesta Mantova), Gabriel Pazetti (L84), Giuliano Fortini (L84), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Giovanni Vincenti (Elledì FC), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Alex Merlim (Sporting CP).