Basket, l’Italia giocherà ancora 2 partite ai Mondiali! Chi affronterà: in palio il 5° posto, ma non il pass olimpico

Non sono ancora finiti i Mondiali dell’Italia. La squadra di Gianmarco Pozzecco resterà a Manila fino a sabato, perché dovrà disputare il tabellone relativo alle posizioni dalla quinta all’ottava. In sostanza, è “l’altro cammino”, quello delle sconfitte ai quarti di questa rassegna iridata filippina.

Per gli azzurri ancora non c’è la certezza di chi scenderà in campo giovedì alle ore 10:45 sul parquet della Mall of Asia: Fontecchio e compagni sanno, però, che dovranno guardare Germania-Lettonia per capire se si avrà di fronte un gruppo di indubbio talento o la squadra di coach Luca Banchi, uno che conosce bene Nicolò Melli avendolo allenato a Milano.

Successivamente, sarà la volta di una tra Lituania e perdente di Canada-Slovenia, e anche in questo caso c’è sempre una bella dose di talento da rimarcare. Se i lituani hanno un bel mix di tiratori e Valanciunas, per quanto riguarda le altre due il Canada è pieno zeppo di materiale NBA anche di primo livello, mentre dire Slovenia vuol dire semplicemente Luka Doncic, per il 60%.

Va ricordato che, poiché sono sei le europee e almeno due andranno per forza di cose in semifinale, saranno le prime due di esse ad avere il pass olimpico in quota europea. Semmai, l’Italia può ora puntare a cercare più punti possibili per il ranking mondiale al fine di tentare una scalata al ruolo di facente parte della prima fascia: per tutte le combinazioni che si sono venute a creare, significherebbe non dover giocare contro la Spagna.

Credit: Ciamillo