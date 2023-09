Calcio a 5, i convocati dellâ€™Italia per la doppia sfida alla Repubblica Ceca con alcuni rientri

L’Italia è pronta per disputare altre partite valide per l’Elite Round delle Qualificazioni Mondiali di calcio a 5. Dopo la vittoria contro la Slovenia del 15 settembre e la sconfitta contro la Spagna di otto giorni fa, gli azzurri scenderanno nuovamente in campo il 6 (a Policoro, in provincia di Matera, Italia) e il 10 ottobre (a Plzen, in Repubblica Ceca) per affrontare la Repubblica Ceca in due sfide che metteranno in palio dei punti pesantissimi per il gruppo B.

Per l’occasione il Ct Massimiliano Bellarte ha convocato 17 calciatori, con delle novità rispetto al match contro la Slovenia e la Spagna. Queste novità sono Giuliano Fortini della L84 (convocato con la Slovenia, ma poi costretto al forfait per infortunio), Cainan De Matos del RSC Anderlecht, Nicola Cutrignelli dello Sporting Sala Consilina e Francesco Lo Cicero dell’Ecocity Genzano.

Ricordiamo che attualmente in testa alla classifica del girone B c’è la Spagna con 6 punti, seguita dall’Italia e la Slovenia con 3, mentre all’ultimo posto c’è proprio la Repubblica Ceca con 0, dopo le sconfitte contro Spagna e Slovenia rispettivamente per 3-0 e 2-1.

Vincere entrambi i match contro la Repubblica Ceca sarà importantissimo per l’Italia, perché soltanto così si potrà ambire alla prima posizione nel girone, che è l’unica che darà l’accesso al Mondiale. L’alternativa sennò sarebbe puntare a chiudere il girone in seconda posizione e contemporaneamente sperare di essere tra le migliori 4 seconde dei 5 gironi, per poi poter disputare i playoff (che consegnano gli ultimi due posti per Uzbekistan 2024, sede dei Mondiali).

Qui di seguito tutti i convocati dell’Italia per la doppia sfida contro la Repubblica Ceca.

CONVOCATI ITALIA

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Gianluca Parisi (Sandro Abate Avellino)

Giocatori di movimento: Giuliano Fortini (L84), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Nicola Cutrignelli (Sporting Sala Consilina), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate Avellino), Gabriele Ugherani (Sandro Abate Avellino), Enrico Donin (Mantova), Francesco Lo Cicero (Ecocity Genzano), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Cainan De Matos (RSC Anderlecht), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Alex Merlim (Sporting CP)

