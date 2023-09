Basket femminile, Serie A1 2023-2024: la stagione inizia con il consueto Opening Day

Sabato prenderà il via la nuova stagione della Serie A1 di basket femminile. Per il ventunesimo anno il campionato italiano inizierà con l’Opening Day, che per la prima volta si terrà a Schio, che può così festeggiare il titolo di “Città Europea dello Sport” nel 2023. C’è sicuramente grande attesa per le padrone di casa del Famila, che difendono lo Scudetto sulla maglia e cominceranno il loro cammino nel posticipo della domenica sera contro l’Allianz Sesto San Giovanni.

In questa stagione per Schio ci sarà quasi sicuramente un super duello contro la Virtus Segafredo Bologna, che ha appena conquistato la Supercoppa Italiana, battendo proprio le venete. La formazione di coach Vincent non avrà un inizio semplice contro la Passalacqua Ragusa.

Dopo 31 anni la città di Milano ritorna in Serie A1 e lo fa grazie alla Repower Sanga, che avrà anche l’onore di aprire proprio il campionato nella prima sfida di sabato contro l’Alama San Martino di Lupari. Sempre sabato ci sarà il match tra Battipaglia ed una Reyer Venezia che sicuramente ambisce ad insidiare il duopolio Schio-Bologna.

La Dinamo Sassari punta ad un campionato ambizioso e alla prima giornata se la vedrà contro una Campobasso che cercherà di stupire. Ci sono già punti importanti in chiave salvezza tra Brixia Basket ed E-Work Faenza, mentre a riposare sarà la Oxygen Roma.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE

SABATO 30 SETTEMBRE

ore 14.30: Alama San Martino di Lupari – Repower Sanga Milano

ore 16.45: O.ME.P.S. Battipaglia – Umana Reyer Venezia

DOMENICA 1 OTTOBRE

ore 14.00: Passalacqua Ragusa – Virtus Segafredo Bologna

ore 16.15: Dinamo Banco di Sardegna Sassari – La Molisana Magnolia Campobasso

ore 18.30: RMB Brixia Basket – E-Work Faenza

ore 20.45: Famila Wuber Schio – Allianz Sesto San Giovanni

Credit Ciamillo