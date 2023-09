Bretagne Classic 2023: Valentin Madouas la spunta davanti al pubblico amico. Nono Elia Viviani

Non solo Vuelta. Il calendario World Tour prosegue ed oggi presentava in terra transalpina una delle classiche storiche: la Bretagne Classic – Ouest-France, ex GP di Plouay (sede di partenza ed arrivo). Ad imporsi davanti al pubblico amico in maglia di campione francese è Valentin Madouas.

Settima vittoria in carriera per l’uomo della Groupama-FDJ, sicuramente la più importante vista la caratura della corsa. È riuscito a trovare l’azione giusta, assieme al compagno di squadra Stefan Kung (fondamentale in supporto) e a spuntarla in una volata ristretta.

Seconda posizione per un altro francese, Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), terzo invece l’austriaco Felix Großschartner (UAE Team Emirates) con quarto il già citato Kung. A 35” il gruppo principale con tutti i favoriti: a regolarlo un ottimo Elia Viviani (Ineos Grenadiers), nono e migliore degli azzurri. Diciottesimo invece Matteo Trentin (UAE Emirates).

Foto: Lapresse