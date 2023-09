Boxe, i convocati dell’Italia per il raduno di Assisi: 17 azzurri al lavoro

In vista dei prossimi appuntamenti internazionali sono 17 gli azzurri convocati per il training camp delle Nazionali élite di boxe in programma presso il Centro Nazionale di Preparazione di Assisi, in Umbria: 9 uomini ed 8 donne saranno al lavoro da mercoledì 6 a domenica 24 settembre.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

ELITE MASCHILE 1 51 Kg SERRA FEDERICO EMILIO GS FIAMME ORO 2 57 Kg IOZIA FRANCESCO SC ASD EAGLE 3 57 Kg BALDASSI MICHELE GS FIAMME AZZURRE 4 63,5 Kg MALANGA GIANLUIGI GS FIAMME AZZURRE 5 71 Kg CAVALLARO SALVATORE GS FIAMME AZZURRE 6 71 Kg GUIDI RONTANI GABRIELE GS ESERCITO 7 80 Kg COMMEY ALFRED GS FIAMME ORO 8 86 Kg LIZZI VINCENZO GS CS CARABINIERI 9 +92 Kg LENZI DIEGO GS ESERCITO ELITE FEMMINILE 1 50 Kg SORRENTINO GIORDANA GS CS CARABINIERI 2 54 Kg CHARAABI SIRINE GS FIAMME ORO 3 57 Kg TESTA IRMA GS FIAMME ORO 4 60 Kg MESIANO ALESSIA GS FIAMME ORO 5 60 Kg NICOLI REBECCA GS FIAMME ORO 6 66 Kg CANFORA ASSUNTA GS FIAMME ORO 7 66 Kg CARINI ANGELA GS FIAMME ORO 8 75 Kg GEMINI MELISSA LZ FANUM VITERBO POLISPORTIVA STAFF TECNICO 1 RENZINI EMANUELE FPI Direttore Tecnico 2 D’ANDREA RICCARDO FPI Tecnico 3 AGNUZZI EUGENIO FPI Tecnico 4 KALAMBAY SUMBU FPI Tecnico 6 TOSTI LAURA FPI Tecnico 6 ALOTA MASSIMILIANO FPI Tecnico 7 TANCI MATTIA FPI Preparatore atletico

Foto: FPI