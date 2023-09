Borussia Dortmund-Milan, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv, streaming

Questa sera, alle 18.45, il Milan di Stefano Pioli affronterà il Newcastle a San Siro per la prima sfida del girone F valevole per la Champions League 2023-2024: i rossoneri, dopo il disastroso ko rimediato nel derby della Madonnina contro l’Inter, dovranno immediatamente dimenticarsi della sconfitta con i nerazzurri per focalizzarsi sull’impegno con gli inglesi.

Il Milan, semifinalista della scorsa edizione, va alla caccia della qualificazione agli ottavi, fatto non scontato vista la presenza, oltre che dei Magpies, di PSG e Borussia Dortmund nel girone F: iniziare con tre punti sarebbe utilissimo in vista del prosieguo del cammino, considerando l’equilibrio tra le squadre presenti nel raggruppamento, e una vittoria odierna potrebbe già essere decisiva in vista della corsa alle prime due posizioni.

Il prossimo impegno del Diavolo in Europa sarà la sfida al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund del 4 ottobre: i tedeschi, dopo due pareggi sorprendenti contro Bochum e Heidenheim, si sono ripresi andando a vincere sul campo del Friburgo nel match del weekend appena passato. I vice campioni di Germania, sebbene non sia una squadra ricca di nomi altisonanti, hanno un’ottima organizzazione di gioco, specie in fase di pressing, caratteristica tipica delle formazioni teutoniche.

La sfida tra Borussia Dortmund e Milan, il cui via è programmato per le 21.00 del 4 ottobre al Signal Iduna Park di Dortmund (Germania), sarà visibile in streaming su Prime Video.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Prime Video.

