Beach volley, World Tour 2023. L’Elite 16 di Parigi è una doppia anteprima: dei Giochi e del Mondiale al via tra una settimana

Un Elite 16 per chiudere la stagione dei grandi tornei del beach volley, per entrare in uno dei templi dello sport mondiale, il Roland Garros, per dare appuntamento fra dieci mesi al torneo a Cinque Cerchi sotto la Tour Eiffel e per tirare la volata al Mondiale che inizia fra poco più di una settimana a Tlaxcala in Messico. A Parigi i temi sul tavolo per l‘ottavo Elite 16 della stagione che precede solo quello inserito in programma in Brasile a Joao Pessoa a fine novembre, sono tanti.

Intanto l’Italia ritrova il tris di coppie in tabellone principale e non è poco perchè questi sono i binomi azzurri in corsa per la qualificazione olimpica e da oggi a domenica potrebbero arrivare per Ranghieri/Carambula, Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti, altri punti preziosi da aggiungere al ranking olimpico. All’appello mancano Rossi/Lupo, ancora alle prese con qualche problema fisico che però non impedirà loro di partecipare al Mondiale in programma in Messico dalla prossima settimana.

Sono diverse le coppie che hanno scelto di saltare l’ultimo grande torneo europeo del 2023 per concentrarsi sull’appuntamento iridato in programma dall’altra parte del mondo, Mol/Sorum su tutte in campo maschile ma non solo. Nelle qualificazioni che terranno banco oggi non ci sono coppie italiane al via ma si preannuncia comunque grande spettacolo con la solita incertezza.

Da venerdì scattano le partite del main draw e i primi a scendere in campo saranno Gottardi/Menegatti che inizieranno la loro avventura affrontando le solide statunitensi Nuss/Kloth alle 10.00. Nel pomeriggio alle 14.00 le azzurre saranno ancora in campo contro la coppia proveniente dalle qualificazioni e chiuderanno le sfide della pool venerdì alle 16.00 contro le australiane Mariafe/Clancy, che spuntano sempre quando c’è qualcosa di importante in palio e che quest’anno hanno sconfitto le azzurre ai vantaggi del tie break nella sfida che valeva il bronzo a Tepic in Messico.

In campo maschile Nicolai/Cottafava apriranno le danze domani alle 12.00 contro la coppia proveniente dalle qualificazioni e alle 16.00 ritroveranno, per la quarta volta in meno di due mesi, gli svedesi Ahman/Hellvig dopo le sconfitte in semifinale all’Europeo e in finale ad Amburgo e la vittoria nel girone sulla sabbia tedesca. Venerdì alle 12.00 nella terza sfida della pool gli azzurri se la vedranno con gli olandesi Boermans/De Groot.

Ultimi a scendere in campo saranno Ranghieri/Carambula che inizieranno la loro avventura domani alle 18.00 contro la coppia proveniente dalle qualificazioni. Venerdì alle 14.00 Ranghieri/Carambula affronteranno i cechi Perusic/Schweiner e infine sempre venerdì alle 18.00 Carambula ritroverà da avversario il giocatore con cui ha affrontato la finale del campionato italiano di Bellaria, il francese Bassereau. la sfida infatti è tra gli azzurri e i francesi Bassereau/Lyneel.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Davidova/Baieva (Ukr)-Alix/Harward (Usa), Tina/Anastasija (Lat)-Ahtiainen/Lahti (Fin), Pavan/McBain (Can)-Álvarez/Moreno (Esp), Agatha/Rebecca (Bra)-Dunarova/Resova (Cze), Vieira/Chamereau (Fra)-Esmée/Zoé (Sui), Cannon/Kraft (Usa)-Klinger/Klinger (Sui), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), Ludwig/Lippmann (Ger)-Szewczyk/Duval (Fra)

Gironi. Pool A. Giovedì 9.00: Hüberli/Brunner-TBD, Ana Patrícia/Duda (Bra)-Scoles/Flint (Usa). Giovedì 14.00: Scoles/Flint (Usa)-TBD, Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui). Venerdì 10.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-TBD, Hüberli/Brunner (Sui)-Scoles/Flint (Usa).

Pool B. Giovedì 10.00: Mariafe/Clancy (Aus)-TBD, Nuss/Kloth (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita). Giovedì 17.00: Gottardi/Menegatti (Ita)-TBD, Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus). Venerdì 16.00: Nuss/Kloth (Usa)-TBD, Mariafe/Clancy (Aus)-Gottardi/Menegatti (Ita).

Pool C. Giovedì 13.00: Carol/Barbara (Bra)-TBD, Melissa/Brandie (Can)-Stam/Schoon (Ned). Venerdì 9.00: Stam/Schoon (Ned)-TBD, Melissa/Brandie (Can)-Carol/Barbara (Bra). Venerdì 17.00: Melissa/Brandie (Can)-TBD, Carol/Barbara (Bra)-Stam/Schoon (Ned)

Pool D. Giovedì 19.00: Hughes/Cheng (Usa)-TBD. Giovedì 20.00: Müller/Tillmann (Ger)-Placette/Richard (Fra). Venerdì 15.00: Placette/Richard (Fra)-TBD, Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa). Venerdì 19.00: Müller/Tillmann (Ger)-TBD. Venerdì 20.00: Hughes/Cheng (Usa)-Placette/Richard (Fra).

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Schalk/Bourne (Usa)-Grimalt/Grimalt (Chi), Hodges/Schubert (Aus)-Aye/Aye (Fra), Immers/Van De Velde (Ned)-Crabb/Brunner (Usa), Hörl/Horst (Aut)-Vitor Felipe/Renato (Bra), Canet/Rotar (Fra)-Pedro Solberg/Guto (Bra), Kantor/Zdybek (Pol)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Pedrosa/Campos (Por)-Herrera/Gavira (Esp), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Evans/Budinger (Usa)

Gironi. Pool A. Giovedì 11.00 Łosiak/Bryl (Pol)-TBD, Partain/Benesh (Usa)-Evandro/Arthur (Bra). Giovedì 15.00: Evandro/Arthur (Bra)-TBD, Partain/Benesh (Usa)-Losiak/Bryl (Pol). Venerdì 11.00: Partain/Benesh (Usa)-TBD, Łosiak/Bryl (Pol)-Evandro/Arthur (Bra).

Pool B. Giovedì 12.00 Cottafava/Nicolai (Ita)-TBD, Åhman/Hellvig (Swe)-Boermans/De Groot (Ned). Giovedì 16.00: Boermans/De Groot (Ned)-TBD, Åhman/Hellvig (Swe)-Cottafava/Nicolai (Ita). Venerdì 12.00: Åhman/Hellvig (Swe)-TBD, Cottafava/Nicolai (Ita)-Boermans/De Groot (Ned).

Pool C. Giovedì 18.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-TBD. Giovedì 19.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Bassereau/Lyneel (Fra). Venerdì 13.00: Bassereau/Lyneel (Fra)-TBD, Perusic/Schweiner (Cze)-Ranghieri/Carambula (Ita). Venerdì 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-TBD. Venerdì 19.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Bassereau/Lyneel (Fra)

Pool D. Giovedì 18.00: George/Andre (Bra)-TBD. Giovedì 21.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Ehlers/Wickler (Fra). Venerdì 14.00: Ehlers/Wickler (Ger)-TBD, Krou/Gauthier-Rat (Fra)-George/Andre (Bra). Venerdì 18.00: George/Andre (Bra)-Ehlers/Wickler (Ger), Venerdì 21.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-TBD.

Foto Fivb