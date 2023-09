Beach volley, World Tour 2023. E’ doppio Italia-USA negli ottavi dell’Elite 16 di Parigi

Poteva andare meglio ma sperare nel sorteggio favorevole in un Elite 16 ormai è una pratica quasi inutile visto il livello elevatissimo dei tornei clou della stagione del beach volley. Sarà un doppio Italia-USA negli ottavi di finale al Roland Garros di Parigi: la caccia ad un posto nei quarti passa attraverso le sfide con Scoles/Flint per Menegatti7Gottardi e con Partain/Benesh per Nicolai/Cottafava.

In campo femminile è curioso l’accoppiamento che attende le azzurre. Non ci sono precedenti fra Gottardi/Menegatti e le statunitensi Scoles/Flint ma c’è sicuramente un sequel alla sfida in programma domani alle 11.00 e si tratta della sfida che potrebbe decidere il primo posto del girone J del Mondiale in Messico in programma da venerdì prossimo perchè i due binomi sono inseriti nello stesso girone a Tlaxcala e si affronteranno il 9 ottobre alle 23.30. Julia Scoles e Betsi Flint hanno centrato un solo podio in stagione, nell’Elite 16 di Montreal quando hanno chiuso al secondo posto. La coppia che otterrà il successo se la vedrà nei quarti con le brasiliane Barbara/Carol.

In campo maschile Nicolai/Cottafava hanno pescato in regalo dall’urna una delle coppie della stagione, gli statunitensi Partain/Benesh che a Parigi non hanno ancora mostrato la loro versione più brillante e si sono salvati, dopo due sconfitte, battendo al tie break in rimonta gli australiani Hodges/Schubert. Anche in questo caso non ci sono precedenti fra le due coppie che saranno di fronte domattina alle 10.00. Partain/Benesh stanno vivendo la stagione della loro consacrazione ad altissimo livello avendo centrato tre podi negli ultimi quattro tornei disputati, primo posto a Gstaad, secondo a Montreal e terzo a Ostrava, con il quinto posto di Amburgo e tante belle speranze per il Mondiale vicino a casa. Il vincitore di questa sfida se la vedrà nei quarti con i cechi Perusic/Schweiner.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A. Hüberli/Brunner (Sui)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-9, 22-20), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Scoles/Flint (Usa) 2-1 (21-12, 18-21, 16-14). Scoles/Flint (Usa)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-1 (24-26, 21-13, 15-5), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-18, 21-14). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-13, 21-13), Hüberli/Brunner (Sui)-Scoles/Flint (Usa) 2-0 (22-20, 21-15).

Pool B. Giovedì 10.00: Mariafe/Clancy (Aus)–Cannon/Kraft (Usa) 2-1 (18-21, 25-23, 15-11), Nuss/Kloth (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-0 (21-13, 21-16). Gottardi/Menegatti (Ita)-Cannon/Kraft (Usa) 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus) 2-0 (21-13, 21-19). Nuss/Kloth (Usa)-Cannon/Kraft (Usa) 2-0 (21-18, 22-20), Mariafe/Clancy (Aus)-Gottardi/Menegatti (Ita) 0-2 (16-21, 25-27).

Pool C. Carol/Barbara (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-19, 21-16), Melissa/Brandie (Can)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (9-21, 18-21). Stam/Schoon (Ned)- Agatha/Rebecca (Bra) 1-2 (21-19, 19-21, 12-15), Melissa/Brandie (Can)-Carol/Barbara (Bra) 0-2 (18-21, 18-21), Melissa/Brandie (Can)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-13, 21-18), Carol/Barbara (Bra)-Stam/Schoon (Ned) 2-0 (21-18, 21-16)

Pool D. Hughes/Cheng (Usa)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-0 (21-0, 21-0), Müller/Tillmann (Ger)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-17, 21-12). Placette/Richard (Fra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (18-21, 16-21), Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa) 0-2 (18-21, 19-21). 19.00: Müller/Tillmann (Ger)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-1 (21-11, 14-21, 15-11), Hughes/Cheng (Usa)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-19, 21-19).

Ottavi di finale: Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned), Melissa/Brandie (Can)-Müller/Tillmann (Ger), Hüberli/Brunner (Sui)-Ludwig/Lippmann (Ger), Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa).

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A. Evandro/Arthur (Bra)-Hodges/Schubert (Aus) 2-0 (22-20, 21-18), Partain/Benesh (Usa)-Boermans/De Groot (Ned) 0-2 (21-23, 20-22). Boermans/De Groot (Ned)-Hodges/Schubert (Aus) 2-1 (21-15, 18-21, 20-18), Partain/Benesh (Usa)-Evandro/Arthur (Bra) 0-2 (18-21, 14-21). Partain/Benesh (Usa)-Hodges/Schubert (Aus) 2-1 (21-19, 22-24, 15-11), Boermans/De Groot (Ned)-Evandro/Arthur (Bra) 2-1 (21-17, 21-23, 15-11).

Pool B. Losiak/Bryl (Pol)–Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-17, 15-21, 15-9), Perusic/Schweiner (Cze)- Ehlers/Wickler (Ger) 2-1 (21-19, 24-26, 15-12). Ehlers/Wickler (Ger)–Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-16, 21-13), Losiak/Bryl (Pol)–Perusic/Schweiner (Cze) 0-2 (13-21, 9-21). Perusic/Schweiner (Cze)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-15, 21-17), Losiak/Bryl (Pol)– Ehlers/Wickler (Ger) 0-2 (17-21, 20-22).

Pool C. Cottafava/Nicolai (Ita)-Hörl/Horst (Aut) 2-0 (25-23, 21-19). George/Andre (Bra)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (21-15, 21-11). Bassereau/Lyneel (Fra)-Hörl/Horst (Aut) 0-2 (19-21, 17-21), Cottafava/Nicolai (Ita)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-19, 15-21, 15-10). George/Andre (Bra)–Hörl/Horst (Aut) 2-0 (21-0, 21-0). Cottafava/Nicolai (Ita)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (21-15, 21-18)

Pool D. Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 1-2 (15-21, 21-18, 9-15). Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 0-2 (14-21, 13-21). Pedro Solberg/Guto (Bra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-1 (15-21, 21-17, 18-16), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Ranghieri/Carambula (Ita) 2-1 (17-21, 21-14, 15-13). Ranghieri/Carambula (Ita)–Pedro Solberg/Guto (Bra) 1-2 (21-23, 21-14, 13-15), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 1-2 (19-21, 22-20, 10-15).

Ottavi di finale: Cottafava/Nicolai (Ita)-Partain/Benesh (Usa), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Łosiak/Bryl (Pol), Hörl/Horst (Aut)-Evandro/Arthur (Bra), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Ehlers/Wickler (Ger)

Foto Fivb