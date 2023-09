Beach volley, World Tour 2023. Azzurri, show parigino! Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti ai quarti al Roland Garros

E’ grande Italia sui campi del Roland Garros! Le due coppie azzurre superano gli ostacoli, tutt’altro che semplici, statunitensi e volano ai quarti di finale dove troveranno due top team a cercare di sbarrare loro la strada verso la top 4 che sarebbe un altro grandissimo risultato per il beach volley italiano in un 2023 che non finisce di regalare soddisfazioni.

Nicolai/Cottafava hanno iniziato alla grande la giornata della fase ad eliminazione diretta vincendo con un perentorio 2-0 la sfida contro gli statunitensi Partain/Benesh che, non più di due mesi e mezzo fa trionfavano a Gstaad e che quest’anno sono saliti sul podio di Ostrava e di Montreal. Non c’è stata partita. Gli italiani, come era accaduto ieri sera con Bassereau/Lyneel, hanno subito trovato la chiave in difesa ed hanno bagnato le polveri della coppia statunitense, incapace di trovare le contromisure.

Risultato: primo set dominato dagli azzurri con il punteggio di 21-17, grande partenza della coppia italiana anche nel secondo set (15-10) e cambio palla senza sussulti fino al 21-16 finale. Alle 14.00 Nicolai/Cottafava se la vedranno con la coppia che più ha rubato l’occhio finora nella fase eliminatoria, i cechi Perusic/Schweiner, che quest’anno si sono imposti nell’Elite 16 di Uberlandia e in estate hanno dovuto fare i conti con qualche problema fisico.

Grande prova di forza anche per Menegatti/Gottardi che si confermano in grande condizione superando 2-0 le statunitensi Scoles/Flint, coppia che quest’anno aveva chiuso al secondo posto l’Elite 16 di Montreal. Le azzurre hanno mantenuto i nervi saldi quando si sono trovate ad affrontare un primo set tiratissimo con le due coppie mai in vantaggio di più di due punti. A decidere il set, al primo tentativo, il muro di Gottardi (21-19). Nel secondo set tutto più semplice per le azzurre che tengono il ritmo alto e non lasciano scampo alla coppia avversaria che va sotto 13-8 e non riesce più a rimettersi in carreggiata fino al 21-15.

Ad aspettare ai quarti Menegatti/Gottardi c’è la coppia brasiliana Barbara/Carol che quest’anno ha sconfitto due volte le azzurre, nel girone preliminare di Gstaad al terzo set e nella finale per l’oro nel Challenge di Edmonton in due parziali. Le brasiliane quest’anno hanno dato il meglio nei Challenge conquistando due successi, a Edmonton appunto e ad Espinho e sono state seconde ad Itapema. Nell’Elite 16 nessun podio finora ma hanno chiuso quarte ad Amburgo poco più di un mese fa.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (15-21, 15-21), Melissa/Brandie (Can)-Müller/Tillmann (Ger) 2-1 (21-14, 19-21, 15-11), Hüberli/Brunner (Sui)-Ludwig/Lippmann (Ger) 1-2 (15-21, 21-15, 12-15), Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa) 2-0 (21-19, 21-15).

Quarti di finale: Stam/Schoon (Ned)-Hughes/Cheng (Usa), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Melissa/Brandie (Can), Ludwig/Lippmann (Ger)-Nuss/Kloth (Usa), Carol/Barbara (Bra)-Gottardi/Menegatti (Ita)

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Cottafava/Nicolai (Ita)-Partain/Benesh (Usa) 2-0 (21-17, 21-16), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Łosiak/Bryl (Pol) 2-1 (20-22, 21-16, 17-15), Hörl/Horst (Aut)-Evandro/Arthur (Bra), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Ehlers/Wickler (Ger)

Quarti di finale: Cottafava/Nicolai (Ita)-Perusic/Schweiner (Cze), George/Andre (Bra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned), Pedro Solberg/Guto (Bra)-winner Hörl/Horst (Aut)-Evandro/Arthur (Bra), Boermans/De Groot (Ned)-winner Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Ehlers/Wickler (Ger)

Foto Fivb