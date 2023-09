Basket, lâ€™Italia senza Fonteccio cede ad una Lettonia letale da 3. Azzurri per il settimo posto ai Mondiali

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali di basket. Dopo il duro ko contro gli Stati Uniti, gli azzurri si arrendono alla Lettonia per 87-82 nelle sfide per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Una partita che si è decisa nel finale, con la squadra di Pozzecco che è andata vicina alla rimonta. Sabato la sfida con la perdente di Lituania-Serbia per provare a concludere almeno in settima posizione.

Le quindici triple lettoni (vicino al 50% dall’arco) fanno decisamente male alla difesa azzurra. La squadra di Banchi è trascinata da un clamoroso Andrejs Grazulis da 28 punti con 12/13 dal campo (9/10 da due e 3/3 da tre). All’Italia, che ha giocato senza l’influenzato Simone Fontecchio, non bastano i 20 punti di un meraviglioso Gigi Datome e la doppia doppia sfiorata da Nicolò Melli (11 punti e 9 rimbalzi).

C’è proprio Datome in quintetto al posto di Fontecchio ed il capitano azzurro è subito protagonista nell’8-3 iniziale. L’Italia muove molto bene la palla e trova due bellissime triple con Spissu e ancora con Datome. Anche Melli brucia la retina dall’arco e la squadra di Pozzecco tocca il +13 (23-10). Il finale di quarto premia la Lettonia, che trova la bomba dall’angolo di Smits proprio sulla prima sirena (26-18).

Subito Pajola mette la tripla del +11, ma replicano immediatamente Grazulis e Kurucs. Si accende Procida, che prima segna dall’arco e poi schiaccia in solitaria in contropiede. La Lettonia vive un ottimo quarto da tre punti e con le bombe di Kurucs e Smits torna a farsi sotto sul -2 (38-36). Uno scatenato Grazulis arriva addirittura a 14 punti all’intervallo e spinge la sua Lettonia sul +4 alla pausa lunga (46-42).

Si riparte con due triple di Zagars e la Lettonia arriva sul +10. La schiacciata in contropiede di Rodions Kurucs e poi il solito Grazulis spingono la squadra di Luca Banchi anche sul +14 (58-44). L’Italia, però, ha la forza di reagire con un quintetto molto “milanese” e gli azzurri con Tonut e Melli rientrano anche sul -3 (60-57). Purtroppo ancora una volta gli ultimi minuti del quarto sono a favore della Lettonia, che trova la tripla del +7 con Skele (67-60).

Un bel canestro di Spagnolo porta gli azzurri sul -5, ma la Lettonia tocca nuovamente il +12 (74-62). L’Italia prova a reagire, ma Grazulis la ributta nuovamente sul -10. Le triple di Spissu e Datome danno ancora speranza agli azzurri, che si presentano sul -4 a tre minuti dalla fine. Si gioca punto a punto e ancora una conclusione dall’arco di Spissu avvicina l’Italia sul -2. La pressione a tutto campo degli azzurri non paga ed il solito Grazulis mette la tripla della vittoria. Finisce 87-82 e l’Italia giocherà per il settimo posto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – LETTONIA 82-87 (26-18, 16-28, 18-21, 22-0)

Italia: Datome 20, Diouf 1, Melli 11, Pajola 5, Polonara 4, Procida 8, Ricci 8, Severini, Spagnolo 4, Spissu 10, Tonut 11

Lettonia: R. Kurucs 4, Bertans 9, Smits 6, Strautins 7, Cavars, Skele 12, Grazulis 28, Pasecniks, A. Kurucs 9, Zagars 10, Zoriks 2

