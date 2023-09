Basket, Gianmarco Pozzecco: “Abbiamo scioccato il mondo ancora una volta!”

L’Italia ci ha preso gusto e verrebbe da dire, non c’è due senza tre. Dopo il successo al Preolimpico nel 2021 e a Eurobasket un anno fa, l’Italia della palla a spicchi ha i contorni dell’incubo per la Serbia, vista la vittoria ai Mondiali nel primo incontro della seconda fase. Gli azzurri, trascinati da uno strepitoso Simone Fontecchio, con 30 punti a referto, si sono imposti a 78-76.

Sembrava finita a metà del terzo periodo, quando i serbi erano scappati, andando avanti di 16 punti. La squadra di Pozzecco ha mostrato grande carattere ed, grazie a un Gigi Datome che ha fatto sentire il suono della retina nel momento più importante, è ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale, anche se bisognerà prestare attenzione a quanto faranno Repubblica Dominicana e Porto Rico oggi soprattutto (ore 14.00).

“Faccio fatica a vivere nel mio corpo, potrei farne molta meno, però ognuno di noi ha la possibilità di scegliere cosa vuole essere nella vita, come arrivarci e che importanza dare ai rapporti umani“, le prime parole del CT della Nazionale ai microfoni di Sky Sport. “Sono un uomo clamorosamente fortunato, fidarmi dei miei ragazzi, dal presidente Petrucci ai giocatori, è facilissimo per me. Mi prendo le responsabilità quando devo fare delle cose che ritengo giuste, ma mi pento solo se manco di rispetto ai ragazzi“, ha aggiunto il coach italiano.

La testa è alla sfida del 3 settembre contro Porto Rico: “Sembra che io sia completamente ritardato nel dire quanto sia fortunato e nel ringraziare sempre tutti, ma lo sarò davvero solo il giorno che non lo ricorderò più. La sconfitta contro la Repubblica Dominicana? Non ho rimpianti, perché nella vita la perfezione non esiste, inutile guardarsi indietro. Viviamo per le emozioni e oggi le abbiamo regalate. We did it again, we shocked the world! (Lo abbiamo fatto ancora, abbiamo scioccato il mondo)“, ha concluso Pozzecco.

