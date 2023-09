Basket femminile, Qualificazioni Europei 2025: Italia con Repubblica Ceca, Germania e Grecia, ma sono tutte giÃ  ospitanti

Con una comunicazione allegata al fatto che Italia, Repubblica Ceca, Germania e Grecia ospiteranno i gironi degli Europei femminili 2025, la FIBA ha comunicato che queste stesse quattro selezioni nazionali saranno in campo in uno stesso girone di qualificazione tra le finestre di novembre 2023, novembre 2024 e febbraio 2025.

Questo a seguito di una modifica al sistema delle qualificazioni della rassegna continentale, che a questo punto unisce le squadre dei Paesi già qualificati in automatico senza che influenzino i risultati delle altre. In sostanza, delle 36 squadre al via, 32 correranno per i 12 posti rimanenti, mentre quattro giocheranno senza reali preoccupazioni tra di loro.

Il sorteggio dei raggruppamenti si terrà il 19 settembre a Mies, in Svizzera, dove tradizionalmente vengono tenute tutte le cerimonie di simile genere. Al punto in cui siamo, è evidente che passeranno agli Europei le 8 prime dei gironi corredate delle quattro migliori seconde.

L’Italia, che è uscita dagli Europei 2023 con un gioco mai decollato e l’eliminazione agli ottavi contro il Montenegro, avrà il compito di far dimenticare in due anni queste esperienze. Per la squadra azzurra è l’ennesima ripartenza, a sperare in obiettivi mondiali e, più avanti ancora, olimpici che mancano da tempo immemorabile.

Credit: Ciamillo