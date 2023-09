Da domani prenderanno il via gli Europei di basket 3×3. Lo faranno a Gerusalemme, in quell’Israele che è sì terra che conosce e apprezza la pallacanestro, ma anche che non ha mai ottenuto particolarmente elevati risultati in questa disciplina. Il format è quello degli ultimi anni: tornei maschile e femminile, 12 squadre, quattro gironi da tre, le prime due vanno ai quarti e poi eliminazione diretta.

Partiamo dal torneo femminile, se non altro perché è quello nel quale si trova l’Italia, di cui parleremo. Innanzitutto, va ricordato il favore del pronostico tutto nelle mani della Francia, che schiera lo stesso quartetto (Djekoundade-Guapo-Limouzin-Paget) d’argento iridato e attualmente in fase importante di preparazione verso Parigi 2024. Il punto è tale che Laetitia Guapo ha deciso di interrompere temporaneamente la carriera nel basket classico per prepararsi totalmente all’appuntamento olimpico con il 3×3. Nondimeno, la federazione transalpina ha creato un vero e proprio gruppo di preparazione olimpica che, oltre alle quattro citate comprende Anna Ngo Ndjock, Jodie Cornélie, Marie Mané ed Eve Wembanyama, la sorella maggiore di Victor.

Cambia tre quarti del quartetto invece la Germania, accreditata della seconda testa di serie, con la sola Sonja Greinacher presente rispetto alla Rathausplatz di Vienna (Mondiali). Il lato particolare è che in tre hanno disputato anche gli Europei del basket normale: fatto insolito per quantità, ma non unico nella forma. Da tenere d’occhio anche la nuova Spagna, con Sandra Ygueravide che però è sempre il vertice d’esperienza. Due le giocatrici viste anche in Italia: per la Lituania Monika Grygalauskyte, vista a Schio, e per il Lussemburgo Lisa Jablonowski, che trascorse due stagioni (2020-2021 e 2021-2022) a Costa Masnaga.

Il capitolo Italia è piuttosto semplice: tanti problemi di infortuni nel percorso di preparazione, che ha visto le azzurre partecipare a diverse tappe delle Women’s Series. Il più grave di essi ha portato Mariella Santucci alla lesione del legamento crociato anteriore. Ad ogni modo, la squadra tricolore è al via con Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Sara Madera e Laura Spreafico, aggiunta recente nel novero del 3×3 che, però, ne ha subito apprezzato il ritmo. C’è un lato curioso che riguarda Spreafico e Madera, perché se l’una torna a Ragusa dall’esperienza al Lointek Gernika Bizkaia, l’altra da Venezia farà proprio il percorso inverso, andando per la prima volta a misurarsi con il campionato spagnolo.

Il territorio maschile, invece, prevede, almeno in teoria, l’ormai usuale duello Serbia-Lettonia. Da una parte Nemanja Barac, Marko Brankovic, Stefan Kojic e Strahinja Stojacic, dall’altra Francis Lacis, Karlis Lasmanis, Marcis Osis, Zigmars Raimo. Anche rimarcando quanto accaduto nei Mondiali e in manifestazioni successive, sono Olanda, Francia e Austria le formazioni che potrebbero fungere da elementi di disturbo. Nel complesso si tratta di un torneo che potrebbe rendersi meno scontato di quel che sembra.

Andiamo ora a ricordare i gruppi dei due eventi:

TORNEO FEMMINILE

Pool A: Francia, Repubblica Ceca, Ucraina

Pool B: Germania, Italia, Israele

Pool C: Lituania, Ungheria, Portogallo

Pool D: Spagna, Olanda, Lussemburgo

TORNEO MASCHILE

Pool A: Serbia, Austria, Israele

Pool B: Lituania, Germania, Repubblica Ceca

Pool C: Olanda, Francia, Croazia

Pool D: Belgio, Lettonia, Cipro

Foto: fiba3x3.com