ATP Zhuhai 2023, il tabellone principale: Matteo Arnaldi esordirÃ  contro Karatsev, Khachanov testa di serie n.1

Dopo la grande dimostrazione di qualità a Bologna nella settimana dedicata alla Coppa Davis 2023, Matteo Arnaldi, dal 20 al 26 settembre, sarà al via dell’ATP250 di Zhuhai. Sul cemento outdoor cinese, il ligure vorrà dar seguito al suo periodo molto favorevole, provando ad accumulare altri punti per scalare la classifica mondiale che ora lo vede in top-50.

Arnaldi farà il proprio esordio contro il russo Aslan Karatsev, giocatore temibile che in giornata è un brutto cliente per chiunque. Qualora Matteo superasse il primo turno, vi sarà l’incrocio con il vincente del confronto tra il britannico Andy Murray e il cinese Ye Cong Mo (wild card). Atteso, quindi, l’incrocio con l’ex n.1 del mondo.

Nella parte basse del tabellone, il nostro portacolori, potrebbe fare i conti nuovamente con Cristian Garin, già sconfitto in Davis, o con il tedesco Jan-Lennard Struff (testa di serie n.3), afflitto però nell’ultimo periodo da tanti problemi fisici.

Andando oltre, il n.1 del seeding in questo torneo è il russo Karen Khachanov, anch’egli non al meglio da diverso tempo, in una parte alta dove andranno considerati l’americano Sebastia Korda (testa di serie n.4) e l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.5 del seeding).

TABELLONE PRINCIPALE ATP ZHUHAI

(1) Khachanov, Karen RUS vs Bye

Qualifier vs Schwartzman, Diego ARG

Kovacevic, Aleksandar USA vs Coppejans, Kimmer BEL

Shang, Juncheng CHN vs (6) McDonald, Mackenzie USA

(4) Korda, Sebastian USA vs Bye

Muller, Alexandre FRA vs Hijikata, Rinky AUS

(WC) Li, Zhe CHN vs Svrcina, Dalibor CZE

Qualifier vs (5) Etcheverry, Tomas Martin ARG

(8) Nishioka, Yoshihito JPN vs Atmane, Terence FRA

Harris, Lloyd RSA vs (PR) Vesely, Jiri CZE

(WC) Zhou, Yi CHN vs Garin, Cristian CHI

Bye vs (3) Struff, Jan-Lennard GER

(7) Murray, Andy GBR vs (WC) Mo, Ye Cong CHN

Arnaldi, Matteo ITA vs Karatsev, Aslan RUS

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Norrie, Cameron GBR

