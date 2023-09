Coppa Davis, l’Italia ha bisogno di Jannik Sinner…e di chiarezza sul doppio

Con tanta fatica, la missione è stata compiuta. L’Italia del tennis ha sofferto non poco nella settimana dedicata alla fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. All’Unipol Arena di Bologna, gli azzurri si sono trovati in una condizione assai complicata, dopo aver perso in maniera disastrosa il primo incontro con il Canada (0-3).

Fortunatamente la reazione è arrivata e i successi contro il Cile (3-0) e la Svezia (2-1) hanno permesso alla selezione del Bel Paese di staccare il biglietto per la Final Eight a Malaga (Spagna), in programma dal 21 al 26 novembre. Una fase finale nella quale non ci saranno formazioni importanti come la Spagna e gli Stati Uniti, privi di Carlos Alcaraz e di Taylor Fritz negli impegni della settimana trascorsa. Opportuno ricordare anche l’assenza della Russia per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina.

Per puntare a vincere l’Insalatiera sarà necessario affidarsi alla formazione migliore. Da questo punto di vista, sarà importante avere a disposizione la squadra al massimo del suo potenziale e il riferimento va in particolare alle presenze di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner. Si confida nel recupero fisico del romano, out per l’infortunio alla caviglia negli US Open, e nella presenza dell’altoatesino a Malaga.

La sua defezione a Bologna ha fatto tanto discutere, ma a più riprese da parte del capitano non giocatore, Filippo Volandri, è stato sottolineato quanto l’attaccamento di Sinner alla maglia azzurra ci sia, solo che determinate circostanze hanno portato alla scelta di saltare i giorni bolognesi con la speranza di poter affrontare l’esperienza delle Finali. All’Italia, inutile negarlo, serve il suo n.1, soprattutto per gli accoppiamenti che ci saranno.

Domani, alle ore 12.00, ci sarà il sorteggio che stabilirà gli incroci. Sono già note le possibili combinazioni sulla base dei piazzamenti nei gironi.

COMBINAZIONI SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2023

Canada vs Australia/Finlandia

Repubblica Ceca vs Australi/Finlandia

Italia/Serbia vs Olanda

Italia/Serbia vs Gran Bretagna

In sostanza, gli azzurri nei quarti affronteranno l’Olanda o la Gran Bretagna. Sul piano delle qualità, i britannici sono superiori agli olandesi, ma entrambe le squadre sono dotate di un doppio assai consistente. E questo aspetto sarà fondamentale da chiarire. Sì, perché nella gestione “Volandri” si è andati troppi all’improvvisazione, quando servirà un doppio collaudato. Le soluzioni sono diverse:

Bolelli/Fognini

Bolelli/Vavassori

Sonego/Musetti

Importante avere chiarezza di idee e basarsi anche sulla condizione fisica dei giocatori, considerando quanto accaduto a Malaga l’anno passato, con un Berrettini “azzoppato” lanciato nella mischia in doppio per i problemi fisici di Simone Bolelli.

Ital-tennis, poi, in rotta di collisione in semifinale probabilmente con la Serbia di Novak Djokovic e, maggior ragione, l’importanza del doppio in questo caso sarà fondamentale, perché sperare di chiuderla nei due singolari sarà molto difficile, pur con l’augurio che Sinner (eventualmente) possa riuscire nell’impresa.

Foto: LaPresse