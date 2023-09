ATP Pechino, definito lâ€™avversario di Sinner al prossimo turno. Tabellone duro con Rune e Alcaraz sullo sfondo

Primo turno non del tutto agevole per Jannik Sinner all’ATP di Pechino. In terra cinese l’azzurro ha sofferto in tre set, ma è riuscito a spuntarla sul britannico Daniel Evans.

Nel pomeriggio è stato definito l’avversario dell’altoatesino per gli ottavi di finale: si tratta del giapponese Yoshihito Nishioka, abile a venire fuori da una lunga battaglia con il padrone di casa Juncheng Shang. Un solo precedente tra Sinner ed il nipponico, anche abbastanza recente: torneo di Barcellona sulla terra rossa, successo dell’azzurro in tre set per 6-1 4-6 6-3.

L’italiano parte ovviamente da favorito e dunque si può dare uno sguardo già avanti: verso i quarti di finale spazio al vincente tra Holger Rune e Grigor Dimitrov, con il danese che sembra aver risolto i problemi fisici e vuole tornare al top. Con il danese due precedenti e due sconfitte, rotta assolutamente da invertire.

Ancor più sullo sfondo, anche se è inutile ad oggi guardare troppo avanti, ecco che troviamo Carlos Alcaraz che se la vedrà nel secondo turno con Lorenzo Musetti.

