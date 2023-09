ATP Pechino 2023, Matteo Arnaldi travolge Wolf e accede agli ottavi

Un Matteo Arnaldi tirato a lucido conquista l’accesso agli ottavi di finale nel torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista ligure ha dominato contro l’americano J.J Wolf, numero 51 del mondo, imponendosi con un perentorio doppio 6-2 in appena un’ora e venti minuti di gioco.

Davvero una prestazione eccellente del nativo di Sanremo, che non ha concesso palle break all’avversario. Il ligure ha ottenuto l’81% dei punti quando ha servito la prima ed il 75% con la seconda. Arnaldi ha chiuso con 22 vincenti contro gli 8 di Wolf, che ha commesso anche 10 errori non forzati contro i nove dell’italiano.

Il match prende subito la direzione di Arnaldi, che ottiene il break nel terzo gioco. Il ligure non concede nulla nei turni al servizio, tenendolo per due volte consecutive anche a zero. Arnaldi ha il pieno controllo della partita e aggredisce già dalla risposta un Wolf in crisi totale e che deve cedere la battuta nuovamente nel settimo gioco. L’azzurro si prende il primo set per 6-2.

Il copione della partita resta sempre lo stesso: Arnaldi domina e Wolf è in netta difficoltà. L’americano commette molti errori e l’azzurro ne approfitta subito, ottenendo il break in apertura di secondo set. Nel terzo game Arnaldi strappa ancora il servizio ad uno Wolf che sbaglia veramente tantissimo con il dritto. Non c’è davvero match ed il ligure va a chiudere agevolmente ancora sul 6-2.

Nel prossimo turno Arnaldi affronterà il vincente dell’incontro tra Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero quattro, ed il cileno Nicolas Jarry, che l’Italia conosce bene per averlo appena affrontato in Coppa Davis.

FOTO: LaPresse