Atletica, Yeman Crippa torna in gara: sfiderÃ  Kandie e Temoi al Giro al Sas, in strada anche Meucci e Bouih

Yeman Crippa tornerà in gara sabato 30 settembre, 40 giorni dopo la poco esaltante prestazione offerta ai Mondiali di Budapest, dove concluse al 12mo posto sui 10.000 metri. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri, che nel corso di questa stagione ha fatto anche il proprio debutto in Maratona, prenderà parte al Giro al Sas, tradizionale appuntamento che si snoda lungo le strade di Trento.

Lungo i dieci chilometri in terra dolomitica, il padrone di casa incrocerà avversari di lusso come i kenyani Kibiwott Kandie (che tra meno di un mese proverà a riprendersi il record mondiale della mezza maratona) e Michael Temoi, senza dimenticarsi degli altri italiani Daniele Meucci e Yassin Bouih.

Yeman Crippa è intervenuto durante la conferenza stampa della vigilia: “Sabato avrò avversari di grande livello, sicuramente più in condizione di me, che oggi posso dirmi forse al 50% della forma. Sarà dura ottenere l’agognato successo, ma proverò a lottare per salire ancora una volta sul podio e nei prossimi anni spero di aver l’occasione di arrivare al Giro al Sas con una condizione migliore“.

Il giorno successivo si disputerà la mezza maratona di Trento, dove il grande favorito sarà l’etiope Muktar Edris, mentre Nekagenet Crippa (fratello di Yeman) rappresenterà l’Italia. Al femminile, nella Trento Half Marathon, c’è curiosità per il ritorno alle gare di Worknesh Debele Degefa, trionfatrice della maratona di Boston del 2019, e dell’altra etiope Etenesh Diro, già finalista olimpica e mondiale nelle siepi.

