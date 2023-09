Atletica, Roberta Bruni si esalta in piazza: record italiano di salto con l’asta! Duello show con Molinarolo

Roberta Bruni ha trovato la serata da sogno nel Meeting di salto con l’asta andata in scena nella piazza di Chiari (in provincia di Brescia) e ha siglato il nuovo record italiano, volando a quota 4.73 metri ovvero un centimetro più in alto rispetto al suo stesso primato che aveva timbrato il 30 agosto 2022 a Rovereto. La romana è riuscita nel suo intento al terzo e ultimo tentativo a disposizione, tra l’altro facendo registrare anche il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La laziale ha rialzato la testa dopo i deludenti Mondiali di Budapest, dove venne eliminata in qualificazione senza fare meglio di 4.35. La 29enne è tornata a crescere in una stagione dove non era andata oltre 4.62 a livello indoor (record nazionale in sala) e a 4.61 all’aperto (al Golden Gala di Firenze), portandosi su livelli che se toccati due settimane fa nella capitale ungherese le avrebbero permesso di agguantare l’atto conclusivo iridato, ampiamente alla sua portata.

Roberta Bruni è riuscita a fare meglio di una sontuosa Elisa Molinarolo, che ha firmato il proprio primato personale di 4.68 metri al terzo assalto, aggiungendo così tre centimetri alla misura saltata ai Mondiali, che le valse l’accesso alla finale iridata poi chiusa al nono posto. La veneta ha fronteggiato Roberta Bruni a 4.73, ma non è riuscita nell’impresa. La laziale ha poi provato anche un esagerato 4.80 in quella che è stata la miglior gara in assoluto della storia dell’asta femminile tricolore.

La gara delle due migliori azzurre è iniziata senza problemi a 4.25, poi entrambe hanno proseguito con 4.45 alla prima e sono andate subito a segno anche a 4.53. Si prosegue a 4.58 con un altro bel salto di Elisa Molinarolo, mentre Roberta Bruni sceglie di passare. Quando l’asticella è a 4.63 esulta Bruni alla seconda prova, sbaglia invece due volte Molinarolo che si riserva l’ultimo tentativo a 4.68 e supera la quota. Poi il duello prosegue a 4.73, dove Bruni completa l’impresa. Terzo posto per la britannica Holly Bradshaw (4.53).

