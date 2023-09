Atletica oggi, Finali Diamond League Eugene 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nella serata italiana di sabato 16 settembre si svolgerà la prima giornata delle Finali di Diamond League 2023 a Eugene, in Oregon. La sede dei Campionati Mondiali 2022 ospita dunque l’ultimo atto del massimo circuito internazionale di atletica leggera, dopo una regular season di 13 tappe che ha delineato il quadro dei qualificati per l’evento finale.

Day-1 in cui saranno impegnati tre azzurri, in attesa di vedere all’opera domani sera anche Ayomide Folorunso e Leonardo Fabbri. Quest’oggi toccherà invece a Andy Diaz (candidato al podio e alla vittoria) nel salto triplo maschile, Roberta Bruni (dopo aver siglato il nuovo record italiano a Chiari con 4.73) nel salto con l’asta e la finalista iridata Dariya Derkach nel triplo femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata delle Finali di Diamond League a Eugene. La manifestazione verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Sport 257; in diretta streaming su Rai Play 3, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE OGGI

Sabato 16 settembre

20.00 Lancio del giavellotto (femminile)

20.06 Salto triplo (maschile)

20.08 Salto in alto (maschile)

21.04 400 ostacoli (maschile)

21.16 400 metri (maschile)

21.20 Lancio del giavellotto (maschile)

21.26 Salto con l’asta (femminile)

21.29 3000 siepi (femminile)

21.49 Salto triplo (femminile)

21.51 1500 metri (femminile)

22.07 100 metri (maschile)

22.11 Getto del peso (femminile)

22.19 3000 siepi (maschile)

22.40 100 metri (femminile)

22.50 Miglio (maschile)

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 257, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play 3, gratis e in chiaro; Sky Go e Now TV, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI FINALI DIAMOND LEAGUE

Domenica 27 agosto

20.06 Salto triplo (maschile): Andy Diaz

21.26 Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni

21.49 Salto triplo (femminile): Dariya Derkach

Foto: Bruschettini/FIDAL