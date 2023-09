Atletica, Gianmarco Tamberi saluta il trionfale 2023: il Campione del Mondo è 4° a Bellinzona, Sottile lo supera

Gianmarco Tamberi ha ufficialmente concluso la propria gloriosa stagione scendendo in pedana a Bellinzona, in occasione del tradizionale Galà dei Castelli valido come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il fresco Campione del Mondo, che un paio di settimane fa ha trionfato a Budapest superando 2.36 metri al primo tentativo, era visibilmente privo di energie e senza particolari emozioni, ma come sempre ha dato il massimo per onorare l’impegno preso e per omaggiare il pubblico accorso per sostenerlo.

Il fuoriclasse marchigiano non si è di certo risparmiato nell’ultima uscita di questa intensa annata agonistica, durante la quale ha anche alzato al cielo la mitica Coppa Europa da capitano. Il 31enne, che dopo l’apoteosi iridata era stato quarto nella tappa di Diamond League a Zurigo (2.28 giovedì scorso, successo per il suo grande amico-rivale Mutaz Essa Barshim), ha superato 2.15 e 2.20 al primo assalto sulla pedana svizzera, poi ha valicato 2.24 soltanto alla terza prova ed a seguire ha commesso tre errori a 2.28.

Gianmarco Tamberi, Campione Olimpico di Tokyo 2020, ha chiuso al quarto posto nella gara vinta dall’ucraino Andrii Protsenko, a cui è bastato il cammino netto fino a 2.24 per imporsi. Secondo posto condiviso per Stefano Sottile ed il polacco Norbert Kobielski: 2.24 alla seconda prova per entrambi. Appuntamento al prossimo anno, con gli Europei a Roma e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024: il ribattezzato Gimbo andrà a caccia di nuove imprese da autentico fenomeno, capace di completare l’antologico Grande Slam.

Foto: LaPresse