Atletica, cambia collocazione temporale il Golden Gala nel 2024

Ci prepariamo ad approcciare l’anno olimpico, quello che porterà ai Giochi di Parigi 2024 e, com’è scontato che sia, ci saranno diverse modifiche ai vari calendari delle discipline a Cinque Cerchi.

La Diamond League di atletica ha annunciato tutti gli eventi per la nuova stagione: diverse novità in calendario, una importantissima in casa Italia. Il Golden Gala infatti cambia collocazione temporale: appuntamento a Roma il 29 agosto (ricordiamo che a giugno ci sono gli Europei proprio nella Capitale).

Questo il calendario completo:

MEETING COUNTRY DATE Xiamen CHN 20th April 2024 Shanghai CHN 27th April 2024 Doha QAT 10th May 2024 Rabat MAR 19th May 2024 Eugene USA 25th May 2024 Oslo NOR 30th May 2024 Stockholm SWE 2nd June 2024 Paris FRA 7th July 2024 Monaco MON 12th July 2024 London GBR 20th July 2024 Lausanne SUI 22nd August 2024 Silesia POL 25th August 2024 Rome ITA 29th August 2024 Zurich SUI 5th September 2024 Brussels BEL 13th – 14th September 2024

Foto: Lapresse