Arnaud De Lie vince il Circuit Franco-Belge: successo di forza, 18 sigilli a 21 anni. Lorenzo Rota 6Â°

Arnaud De Lie era tra i grandi favoriti della vigilia al Circuit Franco-Belge e si è imposto con pieno merito al termine di una gara selettiva, dove un drapello di una ventina di unità si è giocato il successo sul traguardo in leggera salita di Mont-de-l’Enclus. Il 21enne della Lotto Dstny ha battuto in maniera perentoria il norvegese Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) e il neozelandese Corbin Strong (Israel-Premier Tech).

Buon sesto posto per Lorenzo Rota con i colori della Intermarché-Circus-Wanty, alle spalle del norvegese Tobias Johannessen (Uno-X) e del francese Florian Sénéchal (Soudal-Quick Step). Da annotare l’ottava piazza di Yves Lampaert, il 13mo posto di Florian Vermeersch, la 14ma posizione di Aimé De Gendt, il 16mo posto di Biniam Girmay e il 20mo di Jasper Stuyvven.

Per il 21enne De Lie si tratta addirittura della nona vittoria stagionale dopo due tappe all’Etoile de Bessèges, il Grand Prix du Morbihan, la seconda tappa al Giro di Vallonia, la Polynormande, il Tour of Leuven e il GP de Quebec. In carriera ha collezionato ben 18 sigilli ed è soltanto alla sua seconda annata agonistica tra i professionisti.