Coppa Agostini 2023, Marc Hirschi: “Formolo ha fatto una grande azione nel finale, sono felice per lui”

Grande UAE Team Emirates alla Coppa Agostini 2023. Nella prima corsa del Trittico Lombardo, la squadra emiratina ha potuto festeggiare per il primo posto dell’italiano Davide Formolo e il secondo dello svizzero Marc Hirschi. Quest’ultimo era il capitano della squadra per questa gara, ma il suo compagno ha allungato con grande determinazione nel finale e l’elvetico ha lasciato fare, prima di andare a prendersi il secondo posto che ha consentito alla squadra di compiere una bellissima doppietta.

“Abbiamo controllato la corsa sin dalla partenza, poi ci siamo mossi in ogni azione – ha affermato Hirschi al termine della gara davanti ai microfoni di Spaziociclismo – Quando Formolo era davanti era perfetto per noi. Lui è rimasto a ruota e anche noi potevamo rimanere a ruota. Sull’ultima salita mi sono mosso perché mi sentivo bene, ma sapevo che anche se Formolo era fortissimo, non è velocissimo. Quando sono rientrato abbiamo provato a mandare Formolo avanti per indurire la corsa e fare in modo che potessi restare a ruota, ma poi lui è stato fortissimo ed è riuscito ad arrivare fino al traguardo da solo”.

Dopo l’arrivo Formolo ha dichiarato che il suo successo è stato “un regalo di Marc (Hirschi, ndr)”, ma il corridore svizzero non la pensa proprio così: “Mi sentivo benissimo, ma alla fine quel che conta è che vinca la squadra. Sono davvero felice che abbia vinto Formolo, che lavora moltissimo per me e alla fine, c***o, penso sia stato il più forte oggi”.

