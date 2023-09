America’s Cup, Luna Rossa non brilla nelle regate preliminari di Vilanova. La prioritÃ  resta lo sviluppo dell’AC75

Il lungo cammino di avvicinamento verso la 37ma Coppa America di vela è cominciato ufficialmente nell’ultimo weekend a Vilanova i La Geltrú con le prime regate preliminari, che hanno visto il successo di American Magic su Emirates Team New Zealand nel match race decisivo. Luna Rossa Prada Pirelli non ha centrato la qualificazione per la finale, chiudendo in quarta posizione dopo le cinque regate di flotta.

Il sodalizio italiano ha collezionato un secondo posto in gara-1, un sesto posto in gara-2, terzo posto in gara-3 e in gara-4 ed un quarto posto in gara-5. Qualche errore di troppo in virata e qualche ingenuità non hanno permesso di andare oltre a questo risultato per l’equipaggio composto dai timonieri Jimmy Spithill e Francesco Bruni e dai trimmer Umberto Molineris e Andrea Tesei.

Risultati che in ogni caso non incidono in alcun modo sulla vera e propria America’s Cup, in programma a Barcellona tra un anno. Luna Rossa ha comunque ben figurato, se si considera che ha speso meno tempo dei competitor sull’AC40 nelle acque catalane per preparare questo appuntamento. I vincitori dell’ultima Prada Cup hanno infatti dato la priorità allo sviluppo dell’AC75 che sarà protagonista della Coppa America.

Il prossimo appuntamento con le regate preliminari è in programma dal 29 novembre al 2 dicembre in quel di Jeddah, in Arabia Saudita, sempre con le imbarcazioni One Design a disposizione di tutti i team. Per vedere in azione tutti gli AC75 bisognerà attendere invece agosto 2024 a Barcellona, con le ultime regate di preparazione in vista delle Challenger Selection Series.

Foto: America’s Cup