America’s Cup, l’equipaggio di Luna Rossa per le regate preliminari: definiti formazione e timonieri

James Spithill e Francesco Bruni nel ruolo di timonieri, Umberto Molineris e Andrea Tesei nei panni di trimmer. Questa è la formazione con cui Luna Rossa ha affrontato le prove odierne a Vilanova I La Geltrù (un terzo posto e due secondi posti in regate di flotta, sempre vinte da Team New Zealand) e con cui disputerà la prima giornata delle regate preliminari, in programma venerdì 15 settembre nella località spagnola.

L’inizio della lunga volata che condurrà alla America’s Cup 2024 si preannuncia altamente spettacolare con l’impiego degli AC40, imbarcazioni “one design” (uguali per tutte gli equipaggi) e miniature degli AC75 che saranno in mare il prossimo anno nella Coppa America. Il sodalizio italiano punterà a essere ancora grande protagonista fronteggiano non soltanto i Kiwi, ma anche i britannici di Ineos Britannia, gli statunitensi di American Magic, gli svizzeri di Alinghi e i francesi di Orient Express.

Per il momento restano a disposizione gli altri due timonieri, ovvero Ruggero Tita (Campione Olimpico e del Mondo nei Nacra 17, in coppia con Caterina Banti) e Marco Gradoni. Vittorio Bissaro è invece il terzo trimmer a disposizione dello skipper Max Sirena.

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup