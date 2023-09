America’s Cup, cancellate le regate preliminari: bufera a Vilanova, Luna Rossa e avversarie tornano in porto

C’era grande attesa a Vilanova I La Geltrù (Spagna) per la disputa delle prime regate preliminari della America’s Cup 2024, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare l’intero programma di giornata. Il fine settimana nelle acque iberiche, a una cinquantina di chilometri da Barcellona, che tra un anno ospiterà la competizione sportiva più antica al mondo, si sarebbe dovuto aprire con tre regate di flotta ma un vero e proprio acquazzone si è abbattuto sulla località.

Pioggia insistente nella prima parte del pomeriggio, accompagnata da un forte vento con onde relativamente alte. Questo lo scenario che gli equipaggi si sono trovati di fronte. Le imbarcazioni sono scese in mare per verificare se ci fossero le condizioni per regatare e si è attesa una quarantina di minuti (l’evento era previsto per le ore 15.30, si è posticipato fino alle ore 16.10) prima di ammainare le vele e tornare in porto, rinviando così la contesa a domani.

Le previsioni meteo sono confortanti per sabato 16 settembre e dunque si potrà finalmente regatare. Sono previste tre regate di flotta, mentre quelle odierne non dovrebbero essere recuperate. Il fine settimana si concluderà con altre due regate di flotta nella giornata di domenica 17 settembre, seguite dal match race tra le prime due classificate che si contenderanno il titolo. Luna Rossa sarà particolarmente attesa: il sodalizio italiano è pronto a sfidare Team New Zealand, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express.

Foto: America’s Cup