A che ora Napoli-Udinese oggi in tv, Serie A: programma 27 settembre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

La sesta giornata di Serie A, la prima infrasettimanale della stagione 2023/2024, offre già delle partite che possono essere un vero e proprio crocevia. Due squadre in difficoltà per le loro ambizioni: al Diego Armando Maradona i campioni d’Italia del Napoli ospiteranno l’Udinese alle 20.45.

Aria pesante in casa azzurra, dopo la sfuriata di Osimhen nei confronti di Garcia durante la partita con il Bologna ed un allenatore che non sembra avere la piena fiducia della squadra. Coppia di centrali obbligata con Ostigard e Natan, possibile l’impiego di Mario Rui dal primo minuto a sinistra. Politano può tornare titolare sull’esterno destro, mentre uno tra Raspadori e Lindstrom può far rifiatare Kvaratskhelia.

Anche l’Udinese non sta vivendo il suo momento migliore ed il ko con la Fiorentina non ha fatto altro che acuire le difficoltà offensive dei bianconeri. Può cambiare qualcosa a sinistra con Zemura che può prendere il posto di Kamara sulla sinistra nel 3-5-2 di Sottil, Lovric può tornare titolare in mezzo mentre la fiducia verso Lucca sta per scadere dopo il clamoroso gol sbagliato domenica.

Il match tra Napoli e Udinese, che si disputerà questa sera 27 settembre alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN che detiene i diritti della Serie A. Per chi ha l’abbonamento sia alla piattaforma che a Sky Sport, ci sarà l’opportunità di seguire la partita su Sky Zona DAZN, canale 214 del satellite.

NAPOLI-UDINESE, IL PROGRAMMA

27 settembre

20.45 Napoli-Udinese

NAPOLI-UDINESE, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

NAPOLI-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

Foto: LaPresse