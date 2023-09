A che ora Musetti-Safiullin, semifinale ATP Chengdu 2023: dove vederla in tv e streaming

Domani, lunedì 25 settembre, Lorenzo Musetti affronterà Roman Safiullin nella semifinale dell’ATP250 di Chengdu. Sul cemento outdoor cinese, il toscano giocherà contro il russo e andrà a caccia del pass per la Finale. Sarà un match complicato, contro un grande colpitore come Safiullin, in grado quest’anno di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon (battuto da Jannik Sinner).

Musetti quest’oggi è stato molto convincente contro un tennista insidioso come il francese Arthur Rinderknech. Il carrarino si è imposto con un doppio 6-3, mettendo in mostra lampi del suo miglior tennis. Una dimostrazione che, se centrato, Lorenzo è in grado di giocare su qualsiasi superficie.

Certo, la prova che lo attende contro il russo è complicata. Safiullin è il classico giocatore che toglie il tempo, un aspetto che dà molto fastidio a Musetti. Vedremo se l’allievo di Simone Tartarini saprà affrontarlo in maniera più aggressiva, senza lasciarsi dominare da fondo e cercando di imprimere il proprio ritmo.

La partita tra Lorenzo Musetti e Roman Safiullin, valida per le semifinali dell’ATP250 di Chengdu, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), SuperTennis, in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-SAFIULLIN SEMIFINALE ATP CHENGDU 2023

Lunedì 25 settembre

Orario da definire Musetti vs Safiullin

MUSETTI-SAFIULLIN SEMIFINALE ATP CHENGDU 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX, SkyGo, NOW, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Luke Walker/Getty Images for LTA