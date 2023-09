A che ora Milan-Lazio oggi in tv, Serie A calcio: programma 30 settembre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

Il campionato di Serie A scalda i motori per la settima giornata. Il sabato ci porta subito un big match di spessore tra Milan e Lazio, con le due squadre che si affronteranno alle ore 18.00 per mettere punti in cascina ed acquisire qualche certezza in più in vista degli impegni di Champions League.

Rossoneri che confermano il proprio 4-3-3, con Kjaer e Tomori come coppia difensiva; dopo la buonissima prova con il Cagliari, va verso la conferma anche Adli nell’inedito ruolo di regista. Giroud può tornare al centro dell’attacco, ma attenzione anche ad Okafor che potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto.

Biancocelesti che potrebbero non avere a disposizione il grande ex Alessio Romagnoli, che ha patito nel match con il Torino una frattura alle ossa nasali, possibile un suo impiego con una mascherina protettiva. In avanti rimane Immobile il favorito per essere il centravanti di stasera, ma cerca spazio Castellanos.

Il match tra Milan e Lazio, valevole per la 7a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 30 settembre

Ore 18.00 Milan-Lazio – diretta su DAZN

PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

MILAN-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Foto: LaPresse