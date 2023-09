A che ora Juventus-Lecce oggi in tv, Serie A calcio: orario 26 settembre, programma, streaming, probabili formazioni

La Serie A quest’oggi, martedì 26 settembre, ritornerà ufficialmente con il turno infrasettimanale. La sesta giornata della massima serie italiana scenderà in campo a poche ore dagli ultimi incontri. Il campionato dunque procederà senza sosta per allietare le serate dei tanti appassionati e supporters delle varie formazioni sparse per la Penisola. E, in data odierna, andrà in scena un vero e proprio big match giocato da due squadre che si trovano nella parte alta e sinistra della classifica. Stiamo parlando di Juventus-Lecce.

Il match che si disputerà all’interno dell’Allianz Stadium, vedrà impegnate le due compagini. I bianconeri guidati da Massimiliano Allegri vengono da un momento decisamente no: nell’ultima giornata infatti, è arrivata una sonora batosta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I neroverdi sono stati capaci di rifilare un poker ai piemontesi che, a partire dalle 20.45 di oggi, proveranno subito a reagire. Ma non sarà facile perché, dall’altra parte del terreno di gioco, ci sarà il Lecce di Roberto D’Aversa.

I giallorossi stanno vivendo un sogno e non vogliono fermarsi: 3° posto dopo cinque giornate e 11 punti raccolti, figli di tre vittorie, due pareggi e ben zero sconfitte. Insomma un match tutt’altro che scontato: vedremo chi riuscirà ad avere la meglio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Lecce, match valido per la 6a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO JUVENTUS-LECCE (26 SETTEMBRE)

Martedì 26 settembre

Ore 20.45 – Juventus-Lecce – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-LECCE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Juventus-Lecce:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LECCE

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani/Gatti, Bremer, Danilo; Weah/McKennie, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia/Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Banda

