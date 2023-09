A che ora Inter-Sassuolo oggi in tv, Serie A: programma 27 settembre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

Nella serata di ieri, la Juventus di Massimiliano Allegri e il Lecce di Roberto D’Aversa, hanno ufficialmente aperto le danze. A partire dalle 20.45 infatti, è iniziato il sesto turno della Serie A e, quest’oggi, si proseguirà con ben sei gare. Tra le 18.30 e le 20.45, calcheranno i vari terreni di gioco sparsi per la Penisola dodici formazioni. Ma focalizziamo maggiormente la nostra attenzione su una partita in particolare: stiamo parlando di Inter-Sassuolo.

I nerazzurri guidati da mister Simone Inzaghi, apriranno le porte di San Siro ai neroverdi di Alessio Dionisi. Ci si aspetta un match avvincente all’insegna del bel gioco e soprattutto dei gol: le due squadre sanno giocare a calcio e anche ben e, questa sera, proveranno nuovamente a dimostrarlo. L’Inter è partita fortissimo in questo campionato: cinque vittorie nelle prime cinque giornate e un solo gol subito nel derby contro il Milan (stravinto per 5-1).

La squadra del tecnico piacentino è già on fire e spetterà al Sassuolo spegnere il fuoco dei giocatori nerazzurri: dopo la Juventus, Berardi e compagni, cercheranno di mietere un’altra vittima illustre, ma non sarà semplice. Vedremo chi, a partire dalle ore 20.45 di oggi mercoledì 27 settembre riuscirà a spuntarla nell’impianto milanese. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Sassuolo, match valido per la 6a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-SASSUOLO

Mercoledì 27 settembre

Ore 20.45 – Inter-Sassuolo – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-SASSUOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viña; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami/Defrel, Laurentiè; Pinamonti. All. Dionisi

