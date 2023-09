A che ora gioca Musetti contro Sekulic nell’ATP di Chengdu 2023: programma, tv, streaming

Domani, sabato 23 settembre 2023, Lorenzo Musetti farà il suo esordio all’ATP 250 di Chengdu. In quanto testa di serie numero 2, il nativo di Carrara ha usufruito di un bye al primo turno e quindi partirà direttamente dal secondo turno (ottavi di finale): a sfidarlo nel secondo match di giornata sul campo centrale (dopo Dimitrov-Varillas, in programma alle ore 7:00 italiane) ci sarà il qualificato australiano Philip Sekulic, che nel primo turno ha sconfitto il portoghese Nuno Borges in tre set.

Musetti non sta passando di certo un momento felice della sua stagione. Il classe 2002 è infatti reduce da due sconfitte molto pesanti, ossia quella contro il francese Titouan Droguet al primo turno degli US Open 2023 e quella contro il canadese Gabriel Diallo nella sfida valida per la fase a gironi della Coppa Davis 2023, e la sfida di domani sarà dunque molto importante: servirà una reazione, per riprendere fiducia in vista degli appuntamenti futuri. Da segnalare che tra l’italiano e il suo avversario di domani non ci sono precedenti.

Il match tra Musetti e Sekulic sarà il secondo incontro di domani sul campo centrale, dopo Dimitrov-Varillas, partita in programma alle ore 7:00 italiane. La sfida del nostro portacolori si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Supertennis.it, SuperTenniX, Sky Go, NOW.

PROGRAMMA MUSETTI-SEKULIC SECONDO TURNO ATP CHENGDU 2023

Sabato 23 settembre

CENTER COURT

Dalle 7:00 italiane

G. Dimitrov (BUL) (3) – J. P. Varillas (PER)

A seguire

P. Sekulic (AUS) (Q) – L. Musetti (ITA) (2)

