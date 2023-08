WTA Washington 2023, Kostyuk fa fuori Garcia, avanzano Gauff e Pegula

Pioggia poco clemente a Washington. Il maltempo ha condizionato il tabellone maschile e anche un po’ quello femminile, con cinque partite che sono state comunque giocate e con tante, tantissime tinte a stelle e strisce.

Ma il colpaccio di giornata lo fa Marta Kostyuk, che lascia solo due giochi alla seconda favorita del tabellone Caroline Garcia. Partita dominata dall’ucraina, mentre la transalpina ha forse pagato quasi un mese di inattività, visto che era dal terzo turno di Wimbledon che non scendeva in campo. Ora match ad ‘alta tensione’ con la russa Liudmila Samsonova, che ha lasciato le briciole a Sorana Cirstea.

Coco Gauff, numero 3 del seeding, supera di slancio la connazionale Hailey Baptiste, quest’anno vincitrice dell’ITF di 25.000 dollari di Caserta e che aveva sorpreso tutti al primo turno battendo Karolina Pliskova. Il livello oggi si è alzato e il 6-1 6-4 patito è emblematico.

Pochi problemi invece per Jessica Pegula, che conduce autorevolmente per un set il derby con Peyton Stearns, per poi complicarsi la vita nella seconda frazione, in cui la partita impazzisce, perdendo il servizio per chiudere la sfida per poi strappare il servizio e scrivere la parola fine all’incontro subito dopo. Sempre nella parte alta, Madison Keys spezza il sogno di Jennifer Brady, rientrata in circuito e curiosamente sua compagna di doppio; la numero 16 non conosce ancora la sua avversaria nei quarti di finali, che uscirà dalla sfida tra Maria Sakkari e Leylah Annie Fernandez di quest’oggi.

WTA WASHINGTON 2023, RISULTATI 3 AGOSTO

L. Samsonova b. S. Cirstea 6-1 6-3

C. Gauff b. H. Baptiste 6-1 6-4

M. Keys b. J. Brady 6-4 6-0

M. Kostyuk b. C. Garcia 6-2 6-3

J. Pegula b. P. Stearns 6-3 6-4

Foto: LaPresse