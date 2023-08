WTA Montreal, forte screzio tra Maria Sakkari e Danielle Collins: cosa è successo in Canada

Un episodio curioso e non così edificante nel corso del match del WTA1000 di Montreal (Canada) tra la greca Maria Sakkari e la statunitense Danielle Collins. Una partita vinta dalla greca in maniera abbastanza netta con il punteggio di 6-4 6-2, ma sul cui comportamento la sua avversaria ha avuto da ridire.

Nel corso del secondo set, l’ellenica per frustrazione ha scagliato la pallina in direzione del pubblico. Un gesto per cui la giocatrice si è prontamente scusata, ritenendo tra l’altro di non aver colpito nessuno. Un modo di fare che però ha portato Collins a chiedere l’intervento del giudice di sedia per una sanzione.

La greca, rivolgendosi all’americana, ha ribadito di non aver colpito nessuno e che non ci fosse nulla di cui discutere. Danielle non le ha mandate a dire e ha invitato Maria a stare zitta, nel gran chiasso generato dal pubblico.

Di seguito il video:

Tense moment at WTA 1000 Montreal tonight between Sakkari and Collins.

I agree with Collins here–the officials need to be way stricter on players recklessly smacking the ball and throwing racquets into the stands.

Should be no looking the other way when that happens. pic.twitter.com/fpsA6MSnm2

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 10, 2023