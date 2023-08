ATP Toronto 2023, Carlos Alcaraz: “Shelton starà in alto per molto tempo, contro di lui ho fatto fatica”

Esordio difficile ma vincente per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Toronto. Dopo il bye del primo turno, lo spagnolo classe 2003 (n.1 al mondo) ha battuto nella notte italiana lo statunitense Ben Shelton (n.41 del ranking) per 6-3 7-6(3) e ha raggiunto agli ottavi il polacco Hubert Hurkacz (n.15 del seeding), che nella prima parte di giornata canadese aveva sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic.

Al termine della partita Alcaraz ha parlato in conferenza stampa e ci ha tenuto a sottolineare la difficoltà che ha avuto nel giocare contro Shelton: “É davvero un bel giocatore, colpisce la palla in modo fantastico. Non ho mai giocato contro qualcuno che colpisca la palla così forte come lui. Alcuni servono a 235, ma stasera ho quasi rotto la corda della racchetta. É un grande, starà in alto per molto tempo, ne sono sicuro. Giocheremo tante altre partite. É un avversario davvero, davvero duro, e molto aggressivo. Non mi ha lasciato fare il mio gioco, attaccando la rete in modo aggressivo, e quasi ogni volta“.

Contro il giovane statunitense (classe 2002), il numero 1 al mondo non è riuscito a prendere il suo ritmo: “Lui colpisce la palla molto, molto forte, quindi non ho potuto trovare il mio gioco. Per me è meglio iniziare un torneo con buoni scambi, lunghi, con cui cui entrare in partita, entrare negli scambi, ma contro Shelton non è stato così. Comunque ogni partita è una guerra diversa, e devi adattare il tuo gioco. Intanto sono davvero felice di esser passato e ora avrò un’altra opportunità di giocare un po’ meglio nel turno successivo“.

Foto: LaPresse