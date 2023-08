WTA Cleveland 2023, Jasmine Paolini domina all’esordio con la polacca Magdalena Frech

Prosegue l’ottimo momento di forma di Jasmine Paolini, che bagna con una vittoria il suo esordio nel torneo WTA di Cleveland. L’azzurra ha superato in due set la polacca Magdalena Frech, numero 75 del mondo, con un perentorio 6-1 6-3 in appena un’ora e dodici minuti di gioco.

Una partita dominata dalla tennista toscana, che dovrà comunque migliorare il suo rendimento al servizio nel prossimo turno. Infatti Paolini ha concesso ben otto palle break, commettendo anche quattro doppi falli.

Paolini spezza quasi subito l’equilibrio nel quarto game del primo set, strappando il servizio alla polacca. L’azzurra cancella due palle dell’immediato controbreak e nel sesto game raddoppia il break di vantaggio. Il primo set si chiude agevolmente sul 6-1.

Il copione non cambia nemmeno in avvio di secondo set. L’azzurra vola sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Paolini ha un momento di flessione nel quarto game, perdendo a zero il servizio. L’azzurra però ottiene un altro break e scappa sul 5-1. Frech riesce ad accorciare fino al 5-3, ma Paolini non concede più nulla e chiude i conti nel game successivo.

Nel prossimo turno la numero 35 del mondo se la vedrà con la cinese Xinyu Wang, numero 56 del ranking, che ha superato la francese Clara Burel dopo una battaglia di tre ore con il punteggio di 7-6 4-6 7-5.

Foto: LaPresse