Volley, Davide Mazzanti: “L’esordio all’Arena di Verona sarà uno spettacolo senza precedenti”

L’Italvolley femminile si appresta a cominciare il suo percorso agli Europei di pallavolo 2023: domani sera alle ore 20.00 ci sarà il tanto atteso esordio contro la Romania nell’iconica e unica location dell’Arena di Verona. Si preannuncia una vera e propria festa dello sport nella città veneta, con tanto pubblico e tanto calore a spingere.

Davide Mazzanti, commissario tecnico della nazionale azzurra campione in carica, è apparso piuttosto emozionato in conferenza stampa alla vigilia del debutto: ““17 anni fa iniziavo il mio percorso professionale proprio qui a Verona ma mai avrei immaginato di iniziare un Europeo all’Arena. Lo sport è un veicolo di tanti messaggi e questa nazionale ne contiene e veicola tanti”.

“Credo che domani l’Arena sarà una cassa di risonanza importante di tanti valori e di uno spettacolo sportivo senza precedenti. Anni fa ho avuto il piacere di assistere da spettatore a diversi spettacoli in questo luogo storico ed ora non vedo l’ora di poter scendere in campo in un contesto simile”.

Foto: FIVB