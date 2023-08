WTA Cincinnati 2023, Martina Trevisan batte Townsend in tre set e strappa il pass per il main draw

Grande vittoria di Martina Trevisan nel turno decisivo delle qualificazioni al WTA 1000 di Cincinnati. Sul cemento statunitense, l’italiana classe 1993 (n.64 al mondo) mostra grande caparbietà contro la statunitense Taylor Townsend (n.128 del ranking) e si impone per 6-4 4-6 7-5 dopo un match ricco di ribaltamenti di fronte. Da segnalare che l’azzurra si è trovata sotto per 4-1 nel terzo set, ma poi con una grande reazione è riuscita a compiere una bellissima rimonta. Grazie a questo successo la nativa di Firenze conquista il pass per il main draw del torneo dell’Ohio: da capire ora chi sarà la sua avversaria al primo turno.

Le due tenniste faticano fin da subito con il servizio, ma entrambe riescono a salvarsi nei primi game e si prosegue on serve fino al 2-1 in favore di Townsend. Nel quarto gioco la statunitense si porta sul 15-40 e stavolta riesce, alla seconda occasione buona, a trovare il break (3-1). Caricata dall’allungo, Townsend tiene il successivo turno di servizio senza grossi problemi e sale sul 4-1. A questo punto il primo set sembra ben indirizzato verso la tennista a stelle e strisce, ma Trevisan non ci sta e ribalta tutto: l’azzurra prima risale sul 4-4, poi trova il break del 5-4 e, infine, conquista il 6-4 e vince dunque il primo parziale.

Nel secondo set si comincia con tre turni di servizio tranquilli e veloci e si arriva sul 2-1 in favore di Townsend. Come successo nel primo set, la statunitense ha poi la possibilità di salire sul 3-1, ma stavolta la sua avversaria si salva e agguanta il 2-2. Townsend accusa il colpo per l’occasione sprecata e Trevisan ne approfitta per trovare il break nel quinto gioco e salire subito dopo sul 4-2. Visto il punteggio, sembra ormai vicina la vittoria per l’azzurra, ma è proprio da qui che il set cambia radicalmente: Townsend reagisce e copia in modo quasi identico quanto fatto dalla sua avversaria nel primo set, prima agguantando il 4-4 e poi andando a vincere il parziale in rimonta per 6-4.

Sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria del secondo set, la statunitense comincia molto meglio nel terzo e decisivo parziale, volando in pochi minuti sul 4-1 (un break di vantaggio). Come accaduto nel primo set, una volta arrivata sul 4-1 Townsend abbassa il ritmo e Trevisan coglie l’occasione per tornare incredibilmente sul 4-4 dopo aver annullato anche tre palle break nell’ottavo game. Nel nono gioco la statunitense torna a muovere il punteggio, salendo sul 5-4, ma subito dopo Trevisan accelera nuovamente e in maniera definitiva: l’azzurra si prende il 5-5, poi trova un altro break e nel dodicesimo gioco chiude il match con il game che vale il 7-5.

STATISTICHE – A fine partita sono 5/7 le palle break convertite dall’italiana contro le 4/11 trasformate dalla statunitense. Trevisan fa meglio della sua avversaria con la prima di servizio in campo (71% dei punti vinti per l’azzurra contro il 64% della tennista a stelle e strisce), e leggermente peggio con la seconda (61% per l’italiana contro il 63% dell’americana), in un match in cui i punti totali conquistati dalle due tenniste sono quasi uguali (98 punti per la nostra portacolori e 97 per Townsend).

